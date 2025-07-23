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Курячі котлети, запечені в духовці: рецепт смачної гарячої страви
Особливість приготування котлет у тому, що їх готують без смаження на олії, а запікають у духовці, що робить їх більш корисними та дієтичними.
Вони виходять ніжними, ароматними, а їхнє приготування не забере у вас багато часу. Подайте їх із легким гарніром або салатом — і ви отримаєте чудовий обід, який сподобається вашій родині.
Інгредієнти
- курячий фарш
- 500 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- молоко
- 2 ст. л.
- панірувальні сухарі
- 3 ст. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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- олія
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Цибулю та часник почистьте, цибулю дрібно наріжте, часник видавіть через прес.
У мисці змішайте курячий фарш, цибулю, часник, яйце, панірувальні сухарі, молоко, перець чорний мелений і сіль. Масу добре відбийте руками та сформуйте котлети.
Деко застеліть пергаментним папером, змастіть олією, викладіть котлети на невеликій відстані одна від одної.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 20-25 хвилин.
Поради:
Курячий фарш за бажанням можна приготувати в домашніх умовах.