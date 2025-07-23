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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
258
Час на прочитання
1 хв

Курячі котлети, запечені в духовці: рецепт смачної гарячої страви

Особливість приготування котлет у тому, що їх готують без смаження на олії, а запікають у духовці, що робить їх більш корисними та дієтичними.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
141 ккал
Курячі котлети, запечені в духовці

Курячі котлети, запечені в духовці / © Credits

Вони виходять ніжними, ароматними, а їхнє приготування не забере у вас багато часу. Подайте їх із легким гарніром або салатом — і ви отримаєте чудовий обід, який сподобається вашій родині.

Інгредієнти

курячий фарш
500 г
яйце куряче
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
2 зубчики
молоко
2 ст. л.
панірувальні сухарі
3 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
олія

  1. Цибулю та часник почистьте, цибулю дрібно наріжте, часник видавіть через прес.

  2. У мисці змішайте курячий фарш, цибулю, часник, яйце, панірувальні сухарі, молоко, перець чорний мелений і сіль. Масу добре відбийте руками та сформуйте котлети.

  3. Деко застеліть пергаментним папером, змастіть олією, викладіть котлети на невеликій відстані одна від одної.

  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 20-25 хвилин.

Поради:

  • Курячий фарш за бажанням можна приготувати в домашніх умовах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
258
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