Крученики з плавленим сиром: рецепт оригінальної закуски / © Credits

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Ця страва вражає не лише смаком, а й простотою приготування. А найголовніше — вона універсальна: її можна подати як щоденну вечерю чи як ефектну закуску на святковий стіл. Про рецепт приготування цієї смачної страви розповіли на сторінці lypovva.

Інгредієнти Куряче філе 500 г Морква 1 шт. Цибуля 1 шт. Плавлений сир 2 шт. Сіль Перець Сухий часник або суміш улюблених спецій Рослинна олія

Приготування

Куряче філе наріжте вздовж на тонкі пластини (слайси). Кожен шматок злегка відбийте з обох боків через харчову плівку — так м’ясо стане ніжнішим і краще триматиме форму під час скручування. Якщо немає курячого філе, сміливо використовуйте тонкі шматочки свинини чи індички. На сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте натерту на тертці моркву та подрібнену цибулю до м’якості. Наприкінці додайте сіль, перець, трохи сухого часнику чи улюблених спецій. Зніміть з вогню, дайте охолонути, потім додайте подрібнений чи натертий плавлений сир. Перемішайте — начинка готова. На кожен шматочок м’яса викладіть ложку начинки та щільно загорніть у рулет. Закріпіть зубочистками чи кулінарною ниткою, щоб начинка не випала. Розігрійте сковороду з олією та обсмажте рулетики з обох боків до золотистої скоринки. Потім викладіть їх у жаростійку форму та доведіть до готовності у духовці — приблизно 10–15 хв за температури 180°C.

Поради

Якщо хочете зробити крученики соковитішими, перед смаженням замаринуйте філе на 30 хв у суміші сметани, гірчиці та спецій.

А щоб зменшити калорійність — запікайте рулетики без попереднього смаження, просто у духовці, накривши фольгою.

Курячі крученики з плавленим сиром — це приклад того, як з простих інгредієнтів можна створити справжній кулінарний шедевр. Спробуйте приготувати цю страву вже сьогодні — і вона неодмінно стане улюбленою у вашій родині.