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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
2 хв

Крученики з плавленим сиром: рецепт оригінальної закуски

Іноді на кухні справжні кулінарні відкриття починаються з простого запитання: «Що приготувати на вечерю?». Саме так народився оригінальний рецепт курячих кручеників із начинкою з плавленого сиру, моркви та цибулі.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
Крученики з плавленим сиром: рецепт оригінальної закуски

Крученики з плавленим сиром: рецепт оригінальної закуски / © Credits

Ця страва вражає не лише смаком, а й простотою приготування. А найголовніше — вона універсальна: її можна подати як щоденну вечерю чи як ефектну закуску на святковий стіл. Про рецепт приготування цієї смачної страви розповіли на сторінці lypovva.

Інгредієнти

Куряче філе
500 г
Морква
1 шт.
Цибуля
1 шт.
Плавлений сир
2 шт.
Сіль
Перець
Сухий часник або суміш улюблених спецій
Рослинна олія

Приготування

  1. Куряче філе наріжте вздовж на тонкі пластини (слайси). Кожен шматок злегка відбийте з обох боків через харчову плівку — так м’ясо стане ніжнішим і краще триматиме форму під час скручування. Якщо немає курячого філе, сміливо використовуйте тонкі шматочки свинини чи індички.

  2. На сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте натерту на тертці моркву та подрібнену цибулю до м’якості.

  3. Наприкінці додайте сіль, перець, трохи сухого часнику чи улюблених спецій.

  4. Зніміть з вогню, дайте охолонути, потім додайте подрібнений чи натертий плавлений сир. Перемішайте — начинка готова.

  5. На кожен шматочок м’яса викладіть ложку начинки та щільно загорніть у рулет. Закріпіть зубочистками чи кулінарною ниткою, щоб начинка не випала.

  6. Розігрійте сковороду з олією та обсмажте рулетики з обох боків до золотистої скоринки. Потім викладіть їх у жаростійку форму та доведіть до готовності у духовці — приблизно 10–15 хв за температури 180°C.

Поради

  • Якщо хочете зробити крученики соковитішими, перед смаженням замаринуйте філе на 30 хв у суміші сметани, гірчиці та спецій.

  • А щоб зменшити калорійність — запікайте рулетики без попереднього смаження, просто у духовці, накривши фольгою.

Курячі крученики з плавленим сиром — це приклад того, як з простих інгредієнтів можна створити справжній кулінарний шедевр. Спробуйте приготувати цю страву вже сьогодні — і вона неодмінно стане улюбленою у вашій родині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
188
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