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Крученики з плавленим сиром: рецепт оригінальної закуски
Іноді на кухні справжні кулінарні відкриття починаються з простого запитання: «Що приготувати на вечерю?». Саме так народився оригінальний рецепт курячих кручеників із начинкою з плавленого сиру, моркви та цибулі.
Ця страва вражає не лише смаком, а й простотою приготування. А найголовніше — вона універсальна: її можна подати як щоденну вечерю чи як ефектну закуску на святковий стіл. Про рецепт приготування цієї смачної страви розповіли на сторінці lypovva.
Інгредієнти
- Куряче філе
- 500 г
- Морква
- 1 шт.
- Цибуля
- 1 шт.
- Плавлений сир
- 2 шт.
- Сіль
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- Перець
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- Сухий часник або суміш улюблених спецій
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- Рослинна олія
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Приготування
Куряче філе наріжте вздовж на тонкі пластини (слайси). Кожен шматок злегка відбийте з обох боків через харчову плівку — так м’ясо стане ніжнішим і краще триматиме форму під час скручування. Якщо немає курячого філе, сміливо використовуйте тонкі шматочки свинини чи індички.
На сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте натерту на тертці моркву та подрібнену цибулю до м’якості.
Наприкінці додайте сіль, перець, трохи сухого часнику чи улюблених спецій.
Зніміть з вогню, дайте охолонути, потім додайте подрібнений чи натертий плавлений сир. Перемішайте — начинка готова.
На кожен шматочок м’яса викладіть ложку начинки та щільно загорніть у рулет. Закріпіть зубочистками чи кулінарною ниткою, щоб начинка не випала.
Розігрійте сковороду з олією та обсмажте рулетики з обох боків до золотистої скоринки. Потім викладіть їх у жаростійку форму та доведіть до готовності у духовці — приблизно 10–15 хв за температури 180°C.
Поради
Якщо хочете зробити крученики соковитішими, перед смаженням замаринуйте філе на 30 хв у суміші сметани, гірчиці та спецій.
А щоб зменшити калорійність — запікайте рулетики без попереднього смаження, просто у духовці, накривши фольгою.
Курячі крученики з плавленим сиром — це приклад того, як з простих інгредієнтів можна створити справжній кулінарний шедевр. Спробуйте приготувати цю страву вже сьогодні — і вона неодмінно стане улюбленою у вашій родині.