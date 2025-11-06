- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 1 хв
Курячі крильця у сметанному соусі на сковороді: рецепт швидкого гарячого
Щоб швидко нагодувати сім’ю смачним обідом чи вечерею, приготуйте курячі крильця у сметанному соусі на сковороді.
Для цього підготуйте крильця, обсмажте їх на сильному вогні, залийте сметанним соусом і протушкуйте. Подайте як окрему страву або з будь-яким гарніром.
Інгредієнти
- курячі крильця
- 1 кг
- сметана 20%–25%
- 3 ст. л.
- часник
- 4 зубки
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- олія
-
Курячі крильця промийте, обсушіть паперовим рушником і розріжте на фаланги, маленьку видаліть.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
До мисочки викладіть сметану, часник і перемішайте.
У пательні розігрійте трохи олії, викладіть крильця, поперчіть, посоліть та обсмажте з двох боків на сильному вогні до золотистої скоринки, потім зменште вогонь, викладіть на крильця сметанний соус, накрийте кришкою, протушкуйте 2–3 хвилини з одного боку, переверніть їх і протушкуйте ще 6–8 хвилин під закритою кришкою.
Поради:
Спеції використовуйте на свій смак.