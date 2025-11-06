Курячі крильця у сметанному соусі на сковороді: рецепт швидкого гарячого

У пательні розігрійте трохи олії, викладіть крильця, поперчіть, посоліть та обсмажте з двох боків на сильному вогні до золотистої скоринки, потім зменште вогонь, викладіть на крильця сметанний соус, накрийте кришкою, протушкуйте 2–3 хвилини з одного боку, переверніть їх і протушкуйте ще 6–8 хвилин під закритою кришкою.