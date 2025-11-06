ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Курячі крильця у сметанному соусі на сковороді: рецепт швидкого гарячого

Щоб швидко нагодувати сім’ю смачним обідом чи вечерею, приготуйте курячі крильця у сметанному соусі на сковороді.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
167 ккал
Курячі крильця в сметанному соусі на сковороді

Курячі крильця у сметанному соусі на сковороді / © Credits

Для цього підготуйте крильця, обсмажте їх на сильному вогні, залийте сметанним соусом і протушкуйте. Подайте як окрему страву або з будь-яким гарніром.

Інгредієнти

курячі крильця
1 кг
сметана 20%–25%
3 ст. л.
часник
4 зубки
перець чорний мелений
сіль
олія

  1. Курячі крильця промийте, обсушіть паперовим рушником і розріжте на фаланги, маленьку видаліть.

  2. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  3. До мисочки викладіть сметану, часник і перемішайте.

  4. У пательні розігрійте трохи олії, викладіть крильця, поперчіть, посоліть та обсмажте з двох боків на сильному вогні до золотистої скоринки, потім зменште вогонь, викладіть на крильця сметанний соус, накрийте кришкою, протушкуйте 2–3 хвилини з одного боку, переверніть їх і протушкуйте ще 6–8 хвилин під закритою кришкою.

Поради:

  • Спеції використовуйте на свій смак.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie