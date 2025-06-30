Курячі крильця з винною підливою: цікавий рецепт

Курячі крильця з винною підливою / © Credits

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Іспанський кухар Eric Lahuerta поділився рецептом, який змушує поглянути на крильця зовсім по-іншому. Це не просто страва, а справжня гастрономічна подорож до Іспанії: з ароматами часнику, лаврового листа, паприки та вина. Готуються крильця у пікантно-кислуватій підливі, яка просочує м’ясо до найменшого волокна.

Інгредієнти курячі крильця 500 г часник 1 головка морква 2 шт. цибуля 2 шт. біле сухе вино 150 мл винний чи яблучний оцет 50 мл лавровий лист 2 шт. солодка паприка 1 ст. л. оливкова олія 100 мл сіль чорний перець

Приготування

У великій сковороді чи казані розігрійте оливкову олію (не шкодуйте її — частина згодом піде до маринаду). Викладіть курячі крильця та обсмажте на середньому вогні до золотавої скоринки з усіх боків. Вийміть і відкладіть. Щоб крильця добре підрум’янилися, не кладіть їх усі одразу — обсмажуйте партіями, щоб вони не тушкувалися у власному соку. У тій самій сковороді обсмажте часник до легкого золотистого кольору. Потім додайте нарізані моркву та цибулю. Тушкуйте 5–6 хв на середньому вогні, поки овочі не стануть м’якшими. Всипте солодку паприку, киньте лавровий лист і швидко перемішайте, щоб спеції не підгоріли. Поверніть обсмажені крильця у сковороду. Додайте вино та оцет, посоліть, поперчіть і перемішайте, щоб м’ясо просочилося всіма смаками. Накрийте кришкою та тушкуйте 10–12 хв на слабкому вогні. Після цього дайте страві настоятися ще хоча б 10 хв без вогню — вона стане ще ароматнішою.

Подавання

З білим хлібом або чіабатою, щоб вмочувати в ароматну підливу.

З розсипчастим рисом або кус-кусом.

У вигляді тапас — маленьких закусок до аперитиву.

Ці крильця — ідеальний варіант для тих, хто любить домашню кухню, але хоче урізноманітнити щоденні страви. Рецепт простий, інгредієнти доступні, а результат — ресторанного рівня.