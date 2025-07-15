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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

Курячі крильця, запечені в соусі теріякі: незвичайний рецепт

Соковиті, з апетитною золотистою скоринкою та ароматом — саме такими виходять курячі крила, приготовані в соусі теріякі. Вони не смажаться у великій кількості олії, а запікаються у духовці без жиру.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
260 ккал
Курячі крильця, запечені в соусі теріяки

Курячі крильця, запечені в соусі теріяки / © Credits

Вам знадобляться курячі крила, соус терияки, часник, олія та кунжут. Подавайте з овочами чи улюбленим гарніром.

Інгредієнти

курячі крильця
800 г
соус теріякі
6 ст. л.
часник
3 зубчики
олія оливкова
2 ст. л.
кунжут
1 ч. л.

  1. Курячі крильця промийте, обсушіть паперовим рушником і розріжте на фаланги, маленьку фалангу видаліть.

  2. Часник очистьте та пропустіть через прес.

  3. У мисці змішайте часник, соус теріякі та олію оливкову.

  4. Курячі крильця залийте соусом, добре перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та залиште за кімнатної температури на 30-50 хвилин.

  5. На деко, застелене пергаментом, викладіть крила, посипте кунжутом.

  6. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин.

Поради:

Крильця можна залишити цілими, відрізавши лише маленьку фалангу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
45
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