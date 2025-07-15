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Курячі крильця, запечені в соусі теріякі: незвичайний рецепт
Соковиті, з апетитною золотистою скоринкою та ароматом — саме такими виходять курячі крила, приготовані в соусі теріякі. Вони не смажаться у великій кількості олії, а запікаються у духовці без жиру.
Вам знадобляться курячі крила, соус терияки, часник, олія та кунжут. Подавайте з овочами чи улюбленим гарніром.
Інгредієнти
- курячі крильця
- 800 г
- соус теріякі
- 6 ст. л.
- часник
- 3 зубчики
- олія оливкова
- 2 ст. л.
- кунжут
- 1 ч. л.
Курячі крильця промийте, обсушіть паперовим рушником і розріжте на фаланги, маленьку фалангу видаліть.
Часник очистьте та пропустіть через прес.
У мисці змішайте часник, соус теріякі та олію оливкову.
Курячі крильця залийте соусом, добре перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та залиште за кімнатної температури на 30-50 хвилин.
На деко, застелене пергаментом, викладіть крила, посипте кунжутом.
Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин.
Поради:
Крильця можна залишити цілими, відрізавши лише маленьку фалангу.