Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
1 хв

Курячі лапки по-тайськи: рецепт незвичної делікатесної закуски

Курячі лапки часто асоціюються з кулінарними викликами, але насправді вони можуть стати справжньою гастрономічною сенсацією.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
190 ккал
Курячі лапки по-тайськи tiktok.com_inna_pro.food

Курячі лапки по-тайськи tiktok.com_inna_pro.food

Якщо ви ще не наважувалися спробувати цей делікатес, тайський варіант точно змінить вашу думку. Смак, аромат і текстура цієї страви — справжнє задоволення для гурманів, а про рецепт приготування розповіли на сторінці inna_pro.food.

Інгредієнти

Курячі лапки
500 г
Лавровий лист
2–3 шт.
Чорний перець горошком
5–6 шт.
Часник
3–4 зубчики
Соєвий соус
2 ст. л
Ганська сіль
Рослинна олія
1–2 ст. л

Приготування

  1. Для початку ретельно очистьте курячі лапки та відріжте кігті.

  2. Потім варіть їх на слабкому вогні близько 40 хв з лавровим листом і чорним перцем.

  3. Поки лапки варяться, приготуйте ароматну тайську суміш, а саме, натріть часник на дрібній терці, додайте соєвий соус та ганську сіль. Ця комбінація дарує страві неперевершений аромат і легку гостроту, властиву тайській кухні.

  4. Нагрійте сковорідку, перекладіть у неї варені лапки та обсмажте протягом 5 хв, щоб спеції проникли у м’ясо, а шкірка стала золотистою.

У результаті ви отримаєте ніжну, соковиту закуску з насиченим ароматом і пікантним посмаком.

Поради

  • Використовуйте свіжі спеції та часник — вони визначають смак.

  • Не переварюйте лапки, вони повинні залишатися ніжними, але не розвалюватися.

  • Подавайте зі свіжою зеленню чи легким соусом чилі для контрасту смаків.

Курячі лапки по-тайськи — це не лише незвично, але й смачно. Така закуска стане яскравим акцентом на вечірці або незвичайним домашнім делікатесом. Спробуйте приготувати та відкрийте для себе новий кулінарний світ смаків.

