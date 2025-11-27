- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 119
- Час на прочитання
- 1 хв
Курячі лапки по-тайськи: рецепт незвичної делікатесної закуски
Курячі лапки часто асоціюються з кулінарними викликами, але насправді вони можуть стати справжньою гастрономічною сенсацією.
Якщо ви ще не наважувалися спробувати цей делікатес, тайський варіант точно змінить вашу думку. Смак, аромат і текстура цієї страви — справжнє задоволення для гурманів, а про рецепт приготування розповіли на сторінці inna_pro.food.
Інгредієнти
- Курячі лапки
- 500 г
- Лавровий лист
- 2–3 шт.
- Чорний перець горошком
- 5–6 шт.
- Часник
- 3–4 зубчики
- Соєвий соус
- 2 ст. л
- Ганська сіль
-
- Рослинна олія
- 1–2 ст. л
Приготування
Для початку ретельно очистьте курячі лапки та відріжте кігті.
Потім варіть їх на слабкому вогні близько 40 хв з лавровим листом і чорним перцем.
Поки лапки варяться, приготуйте ароматну тайську суміш, а саме, натріть часник на дрібній терці, додайте соєвий соус та ганську сіль. Ця комбінація дарує страві неперевершений аромат і легку гостроту, властиву тайській кухні.
Нагрійте сковорідку, перекладіть у неї варені лапки та обсмажте протягом 5 хв, щоб спеції проникли у м’ясо, а шкірка стала золотистою.
У результаті ви отримаєте ніжну, соковиту закуску з насиченим ароматом і пікантним посмаком.
Поради
Використовуйте свіжі спеції та часник — вони визначають смак.
Не переварюйте лапки, вони повинні залишатися ніжними, але не розвалюватися.
Подавайте зі свіжою зеленню чи легким соусом чилі для контрасту смаків.
Курячі лапки по-тайськи — це не лише незвично, але й смачно. Така закуска стане яскравим акцентом на вечірці або незвичайним домашнім делікатесом. Спробуйте приготувати та відкрийте для себе новий кулінарний світ смаків.