Курячі лапки по-тайськи: рецепт незвичної делікатесної закуски

Курячі лапки по-тайськи tiktok.com_inna_pro.food

Реклама

Якщо ви ще не наважувалися спробувати цей делікатес, тайський варіант точно змінить вашу думку. Смак, аромат і текстура цієї страви — справжнє задоволення для гурманів, а про рецепт приготування розповіли на сторінці inna_pro.food.

Інгредієнти Курячі лапки 500 г Лавровий лист 2–3 шт. Чорний перець горошком 5–6 шт. Часник 3–4 зубчики Соєвий соус 2 ст. л Ганська сіль Рослинна олія 1–2 ст. л

Приготування

Для початку ретельно очистьте курячі лапки та відріжте кігті. Потім варіть їх на слабкому вогні близько 40 хв з лавровим листом і чорним перцем. Поки лапки варяться, приготуйте ароматну тайську суміш, а саме, натріть часник на дрібній терці, додайте соєвий соус та ганську сіль. Ця комбінація дарує страві неперевершений аромат і легку гостроту, властиву тайській кухні. Нагрійте сковорідку, перекладіть у неї варені лапки та обсмажте протягом 5 хв, щоб спеції проникли у м’ясо, а шкірка стала золотистою.

У результаті ви отримаєте ніжну, соковиту закуску з насиченим ароматом і пікантним посмаком.

Поради

Використовуйте свіжі спеції та часник — вони визначають смак.

Не переварюйте лапки, вони повинні залишатися ніжними, але не розвалюватися.

Подавайте зі свіжою зеленню чи легким соусом чилі для контрасту смаків.

Курячі лапки по-тайськи — це не лише незвично, але й смачно. Така закуска стане яскравим акцентом на вечірці або незвичайним домашнім делікатесом. Спробуйте приготувати та відкрийте для себе новий кулінарний світ смаків.