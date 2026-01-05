Курячі нагетси з соусом: рецепт ідеальної закуски

Курячі нагетси / tiktok.com_@iramsfoodstory

Фудблогерка iramsfoodstory поділилася рецептом курячих нагетсів з соусом Raising Cane’s, який легко повторити вдома — без складних технік, але з ресторанним результатом.

Домашні нагетси давно припинили бути «фастфудом з пакета». Сьогодні це — смачна їжа нового покоління, з контрольованим складом, якісними інгредієнтами та хрумкою текстурою, за яку ми їх так любимо.

Інгредієнти

Курячі нагетси

куряче філе — 900 г

часникова приправа — 1 ст. л.

чорний перець — 1 ч. л.

копчена паприка — 1 ч. л.

сіль

яйце — 1 шт.

Сухий кляр

пшеничне борошно — 1 скл.

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

Рідкий кляр

пшеничне борошно — ½ скл.

сода — 1 ч. л.

газована вода — 1 ½ скл.

часникова приправа — 1 ст. л.

чорний перець — 1 ч. л.

копчена паприка — 1 ч. л.

сіль

яйце — 1 шт.

Соус Raising Cane’s

майонез — ½ скл.

кетчуп — 3 ст. л.

діжонська гірчиця — 1 ст. л.

вустерський соус — 1 ст. л.

часниковий порошок — 1 ст. л.

копчена паприка — 1 ч. л.

чорний перець — 1 ч. л.

Приготування

Підготуйте курячу основу. В мисці змішайте подрібнене куряче філе з сіллю, перцем, часниковою приправою і копченою паприкою. Додайте яйце та ретельно перемішайте до однорідності. Застеліть деко пергаментом, сформуйте невеликі нагетси та викладіть їх на поверхню. Поставте до морозильної камери приблизно на 1 годину, це допоможе зберегти форму під час смаження. Приготуйте кляр. В одній мисці змішайте інгредієнти для сухого кляру. В іншій — усі складники рідкого кляру до гладкої консистенції. Панірування. Дістаньте нагетси з морозилки. Кожен шматочок спочатку обваляйте в сухому клярі, потім занурте у рідкий, злегка струсіть надлишок. Смаження. Розігрійте олію у глибокій сковороді чи фритюрниці до середньої температури. Смажте нагетси по 3–4 хв з кожного боку до золотистої скоринки. Для соусу Raising Cane’s змішайте всі інгредієнти до однорідності. Накрийте і поставте до холодильника щонайменше на 30 хв, так смаки краще «потоваришують», а соус стане насиченішим.

Подавання

Подавайте нагетси гарячими, одразу після смаження, зі щедрою порцією соусу Raising Cane’s. За бажанням доповніть страву картоплею фрі, свіжим салатом або овочевими паличками — морквою і селерою.

Цей рецепт — доказ того, що культові смаки можна легко відтворити вдома. Хрумка скоринка, соковита курка та фірмовий соус перетворюють прості нагетси на повноцінну страву, яку захочеться готувати знову й знову.