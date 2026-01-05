ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
2 хв

Курячі нагетси з соусом: рецепт ідеальної закуски

Хрумкі зовні, соковиті всередині та з фантастично смачним соусом, ці курячі нагетси мають усі шанси стати вашою улюбленою домашньою закускою.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Курячі нагетси tiktok.com_@iramsfoodstory

Курячі нагетси / tiktok.com_@iramsfoodstory

Фудблогерка iramsfoodstory поділилася рецептом курячих нагетсів з соусом Raising Cane’s, який легко повторити вдома — без складних технік, але з ресторанним результатом.

Домашні нагетси давно припинили бути «фастфудом з пакета». Сьогодні це — смачна їжа нового покоління, з контрольованим складом, якісними інгредієнтами та хрумкою текстурою, за яку ми їх так любимо.

Інгредієнти

Курячі нагетси

  • куряче філе — 900 г

  • часникова приправа — 1 ст. л.

  • чорний перець — 1 ч. л.

  • копчена паприка — 1 ч. л.

  • сіль

  • яйце — 1 шт.

Сухий кляр

  • пшеничне борошно — 1 скл.

  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

Рідкий кляр

  • пшеничне борошно — ½ скл.

  • сода — 1 ч. л.

  • газована вода — 1 ½ скл.

  • часникова приправа — 1 ст. л.

  • чорний перець — 1 ч. л.

  • копчена паприка — 1 ч. л.

  • сіль

  • яйце — 1 шт.

Соус Raising Cane’s

  • майонез — ½ скл.

  • кетчуп — 3 ст. л.

  • діжонська гірчиця — 1 ст. л.

  • вустерський соус — 1 ст. л.

  • часниковий порошок — 1 ст. л.

  • копчена паприка — 1 ч. л.

  • чорний перець — 1 ч. л.

Приготування

  1. Підготуйте курячу основу. В мисці змішайте подрібнене куряче філе з сіллю, перцем, часниковою приправою і копченою паприкою. Додайте яйце та ретельно перемішайте до однорідності.

  2. Застеліть деко пергаментом, сформуйте невеликі нагетси та викладіть їх на поверхню. Поставте до морозильної камери приблизно на 1 годину, це допоможе зберегти форму під час смаження.

  3. Приготуйте кляр. В одній мисці змішайте інгредієнти для сухого кляру. В іншій — усі складники рідкого кляру до гладкої консистенції.

  4. Панірування. Дістаньте нагетси з морозилки. Кожен шматочок спочатку обваляйте в сухому клярі, потім занурте у рідкий, злегка струсіть надлишок.

  5. Смаження. Розігрійте олію у глибокій сковороді чи фритюрниці до середньої температури. Смажте нагетси по 3–4 хв з кожного боку до золотистої скоринки.

  6. Для соусу Raising Cane’s змішайте всі інгредієнти до однорідності. Накрийте і поставте до холодильника щонайменше на 30 хв, так смаки краще «потоваришують», а соус стане насиченішим.

Подавання

Подавайте нагетси гарячими, одразу після смаження, зі щедрою порцією соусу Raising Cane’s. За бажанням доповніть страву картоплею фрі, свіжим салатом або овочевими паличками — морквою і селерою.

Цей рецепт — доказ того, що культові смаки можна легко відтворити вдома. Хрумка скоринка, соковита курка та фірмовий соус перетворюють прості нагетси на повноцінну страву, яку захочеться готувати знову й знову.

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie