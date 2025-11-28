- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 69
- Час на прочитання
- 1 хв
Курячі рулетики з сиром помідорами та болгарським перцем: рецепт ефектної гарячої страви
Щоб приготувати соковиті курячі рулетики, перед запіканням змастіть їх сметаною, а як начинку використовуйте солодкий перець і помідори.
Ця страва чудово підійде для святкового столу, має дуже апетитний і красивий вигляд.
Інгредієнти
- куряче філе
- 2 шт.
- перець болгарський червоний
- 1 шт.
- помідори
- 1 шт.
- сир твердий
- 120 г
- сметана 20%
- 70 г
- часник
- 2 зубчики
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку і наріжте на смужки.
Помідор наріжте півкільцями.
Часник почистьте і видавіть через прес.
Твердий сир натріть на велику тертку.
Куряче філе промийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте на пластини, накрийте харчовою плівкою і відбийте злегка кухонним молоточком. Натріть його часником, посипте чорним перцем і сіллю.
На кожен рулетик викладіть дві смужки перцю, помідор і скрутіть куряче м'ясо в рулетик так, щоб перець визирав з країв, у такий самий спосіб сформуйте решту рулетиків і викладіть їх у форму для запікання. Кожен рулетик зверху змастіть сметаною.
Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20 хвилин, потім посипте твердим сиром і запікайте ще 20 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Сметану можна замінити майонезом.