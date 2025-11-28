ТСН у соціальних мережах

Рецепти
69
1 хв

Курячі рулетики з сиром помідорами та болгарським перцем: рецепт ефектної гарячої страви

Щоб приготувати соковиті курячі рулетики, перед запіканням змастіть їх сметаною, а як начинку використовуйте солодкий перець і помідори.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
50 хвилин
139 ккал
Курячі рулетики з сиром помідорами та болгарським перцем

Курячі рулетики з сиром помідорами та болгарським перцем / © Credits

Ця страва чудово підійде для святкового столу, має дуже апетитний і красивий вигляд.

Інгредієнти

куряче філе
2 шт.
перець болгарський червоний
1 шт.
помідори
1 шт.
сир твердий
120 г
сметана 20%
70 г
часник
2 зубчики
перець чорний мелений
сіль

  1. Перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку і наріжте на смужки.

  2. Помідор наріжте півкільцями.

  3. Часник почистьте і видавіть через прес.

  4. Твердий сир натріть на велику тертку.

  5. Куряче філе промийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте на пластини, накрийте харчовою плівкою і відбийте злегка кухонним молоточком. Натріть його часником, посипте чорним перцем і сіллю.

  6. На кожен рулетик викладіть дві смужки перцю, помідор і скрутіть куряче м'ясо в рулетик так, щоб перець визирав з країв, у такий самий спосіб сформуйте решту рулетиків і викладіть їх у форму для запікання. Кожен рулетик зверху змастіть сметаною.

  7. Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20 хвилин, потім посипте твердим сиром і запікайте ще 20 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Сметану можна замінити майонезом.

