Курячі рулетики з сиром помідорами та болгарським перцем: рецепт ефектної гарячої страви

На кожен рулетик викладіть дві смужки перцю, помідор і скрутіть куряче м'ясо в рулетик так, щоб перець визирав з країв, у такий самий спосіб сформуйте решту рулетиків і викладіть їх у форму для запікання. Кожен рулетик зверху змастіть сметаною.