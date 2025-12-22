- Дата публікації
-
- Рецепти
- 159
- 1 хв
Курячі рулетики з сиром у паніруванні: рецепт для святкового столу
Рулетики з курячого філе з сиром, запечені в паніруванні, стануть окрасою будь-якого святкового столу.
М'ясо виходить із хрусткою скоринкою, ніжне і соковите всередині.
Інгредієнти
- куряче філе
- 900 г
- сир моцарела
- 150 г
- масло вершкове
- 100 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- сухарі панірувальні
-
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень петрушки
-
Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і розріжте уздовж навпіл. Накрийте харчовою плівкою, відбийте злегка кухонним молоточком, натріть чорним меленим перцем і сіллю з двох боків.
Петрушку промийте, обсушіть і дрібно наріжте.
Для начинки: сир натріть на велику тертку, додайте петрушку і перемішайте.
Куряче філе змастіть вершковим маслом, викладіть начинку і закрутіть у рулетик, з рештою філе зробіть те ж саме.
У мисці збийте виделкою яйця з перцем і сіллю.
Борошно і панірувальні сухарі висипте окремо на плоскі тарілки.
Кожен рулетик обваляйте в борошні, в яйцях, потім у панірувальних сухарях і викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 30-35 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
Спеції та зелень додавайте на свій смак.