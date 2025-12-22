ТСН у соціальних мережах

Рецепти
159
1 хв

Курячі рулетики з сиром у паніруванні: рецепт для святкового столу

Рулетики з курячого філе з сиром, запечені в паніруванні, стануть окрасою будь-якого святкового столу.

Катерина Труш
1 год. 50 хв.
180 ккал
Курячі рулетики з сиром у паніровці

Курячі рулетики з сиром у паніровці / © Credits

М'ясо виходить із хрусткою скоринкою, ніжне і соковите всередині.

Інгредієнти

куряче філе
900 г
сир моцарела
150 г
масло вершкове
100 г
яйця курячі
2 шт.
сухарі панірувальні
перець чорний мелений
сіль
зелень петрушки

  1. Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і розріжте уздовж навпіл. Накрийте харчовою плівкою, відбийте злегка кухонним молоточком, натріть чорним меленим перцем і сіллю з двох боків.

  2. Петрушку промийте, обсушіть і дрібно наріжте.

  3. Для начинки: сир натріть на велику тертку, додайте петрушку і перемішайте.

  4. Куряче філе змастіть вершковим маслом, викладіть начинку і закрутіть у рулетик, з рештою філе зробіть те ж саме.

  5. У мисці збийте виделкою яйця з перцем і сіллю.

  6. Борошно і панірувальні сухарі висипте окремо на плоскі тарілки.

  7. Кожен рулетик обваляйте в борошні, в яйцях, потім у панірувальних сухарях і викладіть на деко, застелене пергаментним папером.

  8. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 30-35 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

  • Спеції та зелень додавайте на свій смак.

159
