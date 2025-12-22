Курячі рулетики з сиром у паніруванні: рецепт для святкового столу

Свята — час радості, теплих зустрічей та смачної їжі, але для багатьох із нас вони також несуть невеликий «тривожний дзвіночок», а чи не забагато я вип’ю. Вечірки на роботі, сімейні збори та новорічні святкування часто спокушають нас келихом-другим — і ось уже завтра зранку ми шкодуємо про зайве.