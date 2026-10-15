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Курячі сердечка та печінка у сметані: бюджетний рецепт
Якщо вам потрібно швидко й недорого нагодувати сім’ю, приготуйте курячі сердечка та печінку, тушковані у сметані на сковорідці.
Страва виходить ніжною, з насиченим смаком і густим сметанним соусом, який ідеально доповнить будь-який гарнір.
Інгредієнти
- куряча печінка
- 300 г
- курячі сердечка
- 300 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- сметана
- 150 г
- вода
- 100 мл
- олія
- 2 ст. л.
- лавровий лист
- 1 шт.
- мелений чорний перець
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- сіль
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Промийте курячу печінку та сердечка. Сердечка очистьте від зайвого жиру та судин і розріжте навпіл, а печінку — на 2–3 частини.
Цибулю очистьте і наріжте дрібними кубиками.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте цибулю до м’якості, викладіть курячі сердечка і смажте до випаровування вологи, додайте курячу печінку, обсмажте ще п’ять хвилин, помішуючи, потім влийте гарячу воду, сметану, додайте лавровий лист, мелений чорний перець, посоліть і перемішайте. Накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні 10 хвилин.
Поради:
Сметану можна використовувати будь-якої жирності.