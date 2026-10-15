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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
915
Час на прочитання
1 хв

Курячі сердечка та печінка у сметані: бюджетний рецепт

Якщо вам потрібно швидко й недорого нагодувати сім’ю, приготуйте курячі сердечка та печінку, тушковані у сметані на сковорідці.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
146 ккал
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Курячі сердечка та печінка у сметані

Курячі сердечка та печінка у сметані / © Credits

Страва виходить ніжною, з насиченим смаком і густим сметанним соусом, який ідеально доповнить будь-який гарнір.

Інгредієнти

куряча печінка
300 г
курячі сердечка
300 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
сметана
150 г
вода
100 мл
олія
2 ст. л.
лавровий лист
1 шт.
мелений чорний перець
сіль

  1. Промийте курячу печінку та сердечка. Сердечка очистьте від зайвого жиру та судин і розріжте навпіл, а печінку — на 2–3 частини.

  2. Цибулю очистьте і наріжте дрібними кубиками.

  3. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте цибулю до м’якості, викладіть курячі сердечка і смажте до випаровування вологи, додайте курячу печінку, обсмажте ще п’ять хвилин, помішуючи, потім влийте гарячу воду, сметану, додайте лавровий лист, мелений чорний перець, посоліть і перемішайте. Накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні 10 хвилин.

Поради:

  • Сметану можна використовувати будь-якої жирності.

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