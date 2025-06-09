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Курячі стегенця в пивному маринаді: рецепт смачної гарячої страви
Хочете здивувати своїх рідних апетитними та смачними курячими стегенцями? Приготуйте їх у пиві.
Пиво та спеції зроблять м'ясо ароматним, з ніжною м'якоттю та із золотистою хрусткою скоринкою.
Інгредієнти:
курячі стегенця - 1,5 кг;
пиво (світле) – 400 мл;
соєвий соус – 50 мл;
цукор – 1 ч. л.;
приправа «Хмелі-сунелі» – 1 ст. л.;
паприка мелена – 1 ст. л.;
лимонний сік – 1 ст. л.;
перець чорний мелений;
сіль.
Приготування:
У глибоку миску влийте пиво, соєвий соус, додайте цукор, приправу, паприку, лимонний сік, перець чорний мелений, сіль, перемішайте, викладіть у маринад стегенця і відправте маринуватися в холодильник на 8-10 годин.
Курячі стегенця дістаньте з маринаду, обсушіть паперовим рушником. Духовку нагрійте до 200 градусів. На деко налийте воду, стегенця викладіть на решітку і запікайте 40 хвилин.
Поради:
Пиво можна використати темне.
Курячі стегенця можна залишити маринуватися в холодильнику на ніч.