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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
1 хв

Курячі стегенця в пивному маринаді: рецепт смачної гарячої страви

Хочете здивувати своїх рідних апетитними та смачними курячими стегенцями? Приготуйте їх у пиві.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Курячі стегенця в пивному маринаді

Курячі стегенця в пивному маринаді / © Credits

Пиво та спеції зроблять м'ясо ароматним, з ніжною м'якоттю та із золотистою хрусткою скоринкою.

Інгредієнти:

  • курячі стегенця - 1,5 кг;

  • пиво (світле) – 400 мл;

  • соєвий соус – 50 мл;

  • цукор – 1 ч. л.;

  • приправа «Хмелі-сунелі» – 1 ст. л.;

  • паприка мелена – 1 ст. л.;

  • лимонний сік – 1 ст. л.;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Приготування:

У глибоку миску влийте пиво, соєвий соус, додайте цукор, приправу, паприку, лимонний сік, перець чорний мелений, сіль, перемішайте, викладіть у маринад стегенця і відправте маринуватися в холодильник на 8-10 годин.

Курячі стегенця дістаньте з маринаду, обсушіть паперовим рушником. Духовку нагрійте до 200 градусів. На деко налийте воду, стегенця викладіть на решітку і запікайте 40 хвилин.

Поради:

  • Пиво можна використати темне.

  • Курячі стегенця можна залишити маринуватися в холодильнику на ніч.

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Дата публікації
Кількість переглядів
213
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