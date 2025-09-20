- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 96
- Час на прочитання
- 1 хв
Курячі стегна на сковороді: рецепт смачної гарячої страви
Приготуйте ситну та просту страву з курячих стегенець на сковороді.
М’ясо спочатку замаринуйте в соєвому соусі з ріпчастою цибулею і спеціями, а потім обсмажте на сковорідці та протушкуйте. Завдяки маринаду курячі стегенця виходять ароматними з гарною золотистою скоринкою.
Інгредієнти
- стегна курячі
- 1 кг
- цибуля ріпчаста
- 3 шт.
- соус соєвий
- 100 мл
- приправа для курки
- 1 ч. л.
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- олія
-
Курячі стегна промийте під проточною водою та обсушіть паперовим рушником.
Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
Для маринаду змішайте соєвий соус, приправу для курки, паприку, чорний мелений перець, трохи солі, цибулю (помніть її руками), викладіть м’ясо, все добре перемішайте та залиште на 30–50 хвилин.
Дістаньте м’ясо з маринаду (без цибулі) та обсмажте його на пательні з рослинною олією на середньому вогні по п’ять хвилин з кожного боку до утворення золотистої скоринки. Викладіть на тарілку.
До цієї сковорідки викладіть цибулю, обсмажте одну хвилину, поверх неї викладіть курячі стегенця, полийте залишками маринаду та тушкуйте на повільному вогні, закривши кришкою, 30 хвилин.
Поради:
Приправи використовуйте на свій смак.