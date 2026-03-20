Курячі стегна в апельсиновому маринаді: секрет золотистої скоринки

Якщо хочете здивувати гостей незвичайною святковою стравою, приготуйте курячі стегна з золотистою хрумкою скоринкою та апельсинами.

Катерина Труш
Час приготування
2 години
Харчова цінність на 100 г
96 ккал
Маринування і запікання в маринаді на основі апельсинів — це чудовий спосіб надати курці нового апетитного смаку.

М’ясо виходить дуже ніжним і соковитим, з цитрусовими нотками.

Інгредієнти

курячі стегна
6 шт.
апельсини
2 шт.
соєвий соус
2 ст. л.
мед
1 ч. л.
часник
3 зубки
оливкова олія
1 ст. л.
гірчиця в зернах
2 ч. л.
чорний мелений перець
сіль

  1. Курячі стегна помийте та обсушіть паперовим рушником.

  2. З одного апельсина вичавіть сік, другий наріжте великими півкільцями.

  3. Часник очистьте та вичавіть через прес.

  4. Для маринаду змішайте соєвий соус, мед, оливкову олію, апельсиновий сік, гірчицю, часник, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.

  5. Курячі стегна викладіть до форми для запікання, залийте маринадом, шматочки апельсина викладіть між стегнами, накрийте харчовою плівкою та залиште за кімнатної температури на 30–50 хвилин.

  6. Форму накрийте фольгою і поставте запікатися до заздалегідь розігрітої до 190 градусів духовки на 30 хвилин, періодично поливаючи маринадом

  7. Потім зніміть фольгу та запікайте ще 20–25 хвилин до рум’яної скоринки.

Поради:

  • Спеції використовуйте на свій смак.

