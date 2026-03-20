- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 1 хв
Курячі стегна в апельсиновому маринаді: секрет золотистої скоринки
Якщо хочете здивувати гостей незвичайною святковою стравою, приготуйте курячі стегна з золотистою хрумкою скоринкою та апельсинами.
Маринування і запікання в маринаді на основі апельсинів — це чудовий спосіб надати курці нового апетитного смаку.
М’ясо виходить дуже ніжним і соковитим, з цитрусовими нотками.
Інгредієнти
- курячі стегна
- 6 шт.
- апельсини
- 2 шт.
- соєвий соус
- 2 ст. л.
- мед
- 1 ч. л.
- часник
- 3 зубки
- оливкова олія
- 1 ст. л.
- гірчиця в зернах
- 2 ч. л.
- чорний мелений перець
-
- сіль
-
Курячі стегна помийте та обсушіть паперовим рушником.
З одного апельсина вичавіть сік, другий наріжте великими півкільцями.
Часник очистьте та вичавіть через прес.
Для маринаду змішайте соєвий соус, мед, оливкову олію, апельсиновий сік, гірчицю, часник, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.
Курячі стегна викладіть до форми для запікання, залийте маринадом, шматочки апельсина викладіть між стегнами, накрийте харчовою плівкою та залиште за кімнатної температури на 30–50 хвилин.
Форму накрийте фольгою і поставте запікатися до заздалегідь розігрітої до 190 градусів духовки на 30 хвилин, періодично поливаючи маринадом
Потім зніміть фольгу та запікайте ще 20–25 хвилин до рум’яної скоринки.
Поради:
Спеції використовуйте на свій смак.