Курячі стрипси: рецепт хрумкої закуски, яку можна легко приготувати вдома

Курячі стрипси / © Associated Press

Це домашній варіант легендарних «chicken fingers», який смакує навіть краще, ніж у фастфуді. На сторінці iramsfoodstory поділилися рецептом, який легко відтворити на власній кухні. Головне — якісне м’ясо, терпіння для маринування та правильна температура олії.

Інгредієнти

Курка

куряче філе 900 г

олія

Сухе панірування

борошно 2 склянки

кукурудзяний крохмаль 3 ст. л

копчена паприка 1 ч. л

часникова приправа 1 ст. л

чорний перець 1 ч. л

сіль

Маринад (волога суміш)

маслянка чи кефір 2 склянки

часникова приправа 2 ст. л

чорний перець 1 ст. л

копчена паприка 1 ст. л

сіль

Соус

майонез 1 склянка

кетчуп 4 ст. л

Вустерський соус 2 ст. л

часникова приправа 1 ст. л

чорний перець 1 ч. л

копчена паприка 1 ч. л

сіль

Приготування

Замаринуйте курку. Змішайте всі інгредієнти для вологого маринаду, занурте туди курячі смужки та залиште мінімум на 2 години, а краще на ніч. Це зробить м’ясо ніжним і соковитим. Приготуйте панірування. В окремій мисці змішайте борошно, крохмаль і спеції. Вийміть курку з маринаду, дайте стекти зайвій рідині та обваляйте кожну смужку у сухій суміші. Підсмажте. Розігрійте олію до 175°C і обсмажте курку партіями до золотистої скоринки приблизно 8–10 хв. Викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. Приготуйте соус. Просто змішайте всі інгредієнти — це тріо майонезу, кетчупу та соусу Вустершир, який створює вершково-пряний смак, ідеальний до стріпсів.

Порада

Для ще хрусткішої скоринки можна двічі занурити курку спочатку в суху суміш, потім знову у маринад і ще раз у борошно. Результат — ідеально хрумка оболонка, яка тримається навіть після охолодження.

Такі стрипси чудово смакують не лише з соусом, спробуйте подати їх із часниковим айолі, медово-гірчичним діпом або навіть гострим сирним соусом. Ідеальний варіант для вечірки, пікніка чи домашнього кіновечора.