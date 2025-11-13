ТСН у соціальних мережах

Курячі стрипси: рецепт хрумкої закуски, яку можна легко приготувати вдома

Якщо ви шукаєте ідеальну хрустку закуску, яку захочеться готувати знову й знову — ось вона. Курячі стрипси — страва, яка поєднує у собі соковите м’ясо, ніжну серединку та неймовірну золотисту скоринку, яку неможливо не полюбити.

Курячі стрипси

Курячі стрипси / © Associated Press

Це домашній варіант легендарних «chicken fingers», який смакує навіть краще, ніж у фастфуді. На сторінці iramsfoodstory поділилися рецептом, який легко відтворити на власній кухні. Головне — якісне м’ясо, терпіння для маринування та правильна температура олії.

Інгредієнти

Курка

  • куряче філе 900 г

  • олія

Сухе панірування

  • борошно 2 склянки

  • кукурудзяний крохмаль 3 ст. л

  • копчена паприка 1 ч. л

  • часникова приправа 1 ст. л

  • чорний перець 1 ч. л

  • сіль

Маринад (волога суміш)

  • маслянка чи кефір 2 склянки

  • часникова приправа 2 ст. л

  • чорний перець 1 ст. л

  • копчена паприка 1 ст. л

  • сіль

Соус

  • майонез 1 склянка

  • кетчуп 4 ст. л

  • Вустерський соус 2 ст. л

  • часникова приправа 1 ст. л

  • чорний перець 1 ч. л

  • копчена паприка 1 ч. л

  • сіль

Приготування

  1. Замаринуйте курку. Змішайте всі інгредієнти для вологого маринаду, занурте туди курячі смужки та залиште мінімум на 2 години, а краще на ніч. Це зробить м’ясо ніжним і соковитим.

  2. Приготуйте панірування. В окремій мисці змішайте борошно, крохмаль і спеції. Вийміть курку з маринаду, дайте стекти зайвій рідині та обваляйте кожну смужку у сухій суміші.

  3. Підсмажте. Розігрійте олію до 175°C і обсмажте курку партіями до золотистої скоринки приблизно 8–10 хв. Викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.

  4. Приготуйте соус. Просто змішайте всі інгредієнти — це тріо майонезу, кетчупу та соусу Вустершир, який створює вершково-пряний смак, ідеальний до стріпсів.

Порада

Для ще хрусткішої скоринки можна двічі занурити курку спочатку в суху суміш, потім знову у маринад і ще раз у борошно. Результат — ідеально хрумка оболонка, яка тримається навіть після охолодження.

Такі стрипси чудово смакують не лише з соусом, спробуйте подати їх із часниковим айолі, медово-гірчичним діпом або навіть гострим сирним соусом. Ідеальний варіант для вечірки, пікніка чи домашнього кіновечора.

