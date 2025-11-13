- Дата публікації
Курячі стрипси: рецепт хрумкої закуски, яку можна легко приготувати вдома
Якщо ви шукаєте ідеальну хрустку закуску, яку захочеться готувати знову й знову — ось вона. Курячі стрипси — страва, яка поєднує у собі соковите м’ясо, ніжну серединку та неймовірну золотисту скоринку, яку неможливо не полюбити.
Це домашній варіант легендарних «chicken fingers», який смакує навіть краще, ніж у фастфуді. На сторінці iramsfoodstory поділилися рецептом, який легко відтворити на власній кухні. Головне — якісне м’ясо, терпіння для маринування та правильна температура олії.
Інгредієнти
Курка
куряче філе 900 г
олія
Сухе панірування
борошно 2 склянки
кукурудзяний крохмаль 3 ст. л
копчена паприка 1 ч. л
часникова приправа 1 ст. л
чорний перець 1 ч. л
сіль
Маринад (волога суміш)
маслянка чи кефір 2 склянки
часникова приправа 2 ст. л
чорний перець 1 ст. л
копчена паприка 1 ст. л
сіль
Соус
майонез 1 склянка
кетчуп 4 ст. л
Вустерський соус 2 ст. л
часникова приправа 1 ст. л
чорний перець 1 ч. л
копчена паприка 1 ч. л
сіль
Приготування
Замаринуйте курку. Змішайте всі інгредієнти для вологого маринаду, занурте туди курячі смужки та залиште мінімум на 2 години, а краще на ніч. Це зробить м’ясо ніжним і соковитим.
Приготуйте панірування. В окремій мисці змішайте борошно, крохмаль і спеції. Вийміть курку з маринаду, дайте стекти зайвій рідині та обваляйте кожну смужку у сухій суміші.
Підсмажте. Розігрійте олію до 175°C і обсмажте курку партіями до золотистої скоринки приблизно 8–10 хв. Викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.
Приготуйте соус. Просто змішайте всі інгредієнти — це тріо майонезу, кетчупу та соусу Вустершир, який створює вершково-пряний смак, ідеальний до стріпсів.
Порада
Для ще хрусткішої скоринки можна двічі занурити курку спочатку в суху суміш, потім знову у маринад і ще раз у борошно. Результат — ідеально хрумка оболонка, яка тримається навіть після охолодження.
Такі стрипси чудово смакують не лише з соусом, спробуйте подати їх із часниковим айолі, медово-гірчичним діпом або навіть гострим сирним соусом. Ідеальний варіант для вечірки, пікніка чи домашнього кіновечора.