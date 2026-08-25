Курячі відбивні у сирно-цибулевому клярі: цікавий рецепт

Курячі відбивні у сирно-цибулевому клярі / © Credits

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Курячі відбивні — один із найпростіших варіантів, коли хочеться приготувати щось ситне без довгого стояння біля плити. Проте щоб філе не вийшло сухим, важливо правильно його підготувати та захистити соковите м’ясо апетитною оболонкою.

У рецепті, про який розповіли на сторінці Буде смачно разом , за ніжність відповідає кляр із яєць, майонезу чи сметани, сиру, цибулі та борошна. Він щільно огортає курку та допомагає зберегти всередині соковитість, а під час смаження перетворюється на рум’яну скоринку.

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Інгредієнти куряче філе 500 г яйця 3 шт. майонез або сметана 3 ст. л твердий сир 100 г цибуля 1 шт. борошно 3–4 ст. л сіль спеції олія для смаження

Приготування

Куряче філе промийте та добре обсушіть паперовим рушником. Наріжте невеликими пластами завтовшки приблизно 1 см. Накрийте харчовою плівкою та злегка відбийте кухонним молотком з обох боків. Посоліть, додайте паприку та перець. Для кляру збийте вінчиком яйця, майонез або сметану, сіль і спеції. Цибулю перебийте блендером і додайте до яєчної суміші. Туди ж всипте натертий твердий сир та борошно. Ще раз добре перемішайте вінчиком, щоб кляр вийшов однорідним, без грудочок. Кожен шматочок курки занурте у кляр, щоб він добре покрив м’ясо з усіх боків. Викладіть на розігріту з олією сковороду. Смажте відбивні на середньому вогні по 2–3 хв з кожного боку, доки кляр не стане золотистим, а курка повністю не приготується.

Ці відбивні — той випадок, коли кілька простих інгредієнтів перетворюють звичайне куряче філе на значно цікавішу страву. Сир додає кляру насиченості, цибуля — аромату, а правильне обсмажування допомагає зберегти м’ясо соковитим.

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