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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
2 хв

Курячі відбивні у сирно-цибулевому клярі: цікавий рецепт

Соковите куряче філе, хрустка золотиста скоринка та ніжний сирно-цибулевий кляр — страва, яка легко може стати новим фаворитом для сімейної вечері.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
240 ккал
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Курячі відбивні у сирно-цибулевому клярі

Курячі відбивні у сирно-цибулевому клярі / © Credits

Курячі відбивні — один із найпростіших варіантів, коли хочеться приготувати щось ситне без довгого стояння біля плити. Проте щоб філе не вийшло сухим, важливо правильно його підготувати та захистити соковите м’ясо апетитною оболонкою.

У рецепті, про який розповіли на сторінці Буде смачно разом, за ніжність відповідає кляр із яєць, майонезу чи сметани, сиру, цибулі та борошна. Він щільно огортає курку та допомагає зберегти всередині соковитість, а під час смаження перетворюється на рум’яну скоринку.

Інгредієнти

куряче філе
500 г
яйця
3 шт.
майонез або сметана
3 ст. л
твердий сир
100 г
цибуля
1 шт.
борошно
3–4 ст. л
сіль
спеції
олія для смаження

Приготування

  1. Куряче філе промийте та добре обсушіть паперовим рушником.

  2. Наріжте невеликими пластами завтовшки приблизно 1 см.

  3. Накрийте харчовою плівкою та злегка відбийте кухонним молотком з обох боків.

  4. Посоліть, додайте паприку та перець.

  5. Для кляру збийте вінчиком яйця, майонез або сметану, сіль і спеції.

  6. Цибулю перебийте блендером і додайте до яєчної суміші.

  7. Туди ж всипте натертий твердий сир та борошно.

  8. Ще раз добре перемішайте вінчиком, щоб кляр вийшов однорідним, без грудочок.

  9. Кожен шматочок курки занурте у кляр, щоб він добре покрив м’ясо з усіх боків.

  10. Викладіть на розігріту з олією сковороду.

  11. Смажте відбивні на середньому вогні по 2–3 хв з кожного боку, доки кляр не стане золотистим, а курка повністю не приготується.

Ці відбивні — той випадок, коли кілька простих інгредієнтів перетворюють звичайне куряче філе на значно цікавішу страву. Сир додає кляру насиченості, цибуля — аромату, а правильне обсмажування допомагає зберегти м’ясо соковитим.

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