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Курячі відбивні у сирно-цибулевому клярі: цікавий рецепт
Соковите куряче філе, хрустка золотиста скоринка та ніжний сирно-цибулевий кляр — страва, яка легко може стати новим фаворитом для сімейної вечері.
Курячі відбивні — один із найпростіших варіантів, коли хочеться приготувати щось ситне без довгого стояння біля плити. Проте щоб філе не вийшло сухим, важливо правильно його підготувати та захистити соковите м’ясо апетитною оболонкою.
У рецепті, про який розповіли на сторінці Буде смачно разом, за ніжність відповідає кляр із яєць, майонезу чи сметани, сиру, цибулі та борошна. Він щільно огортає курку та допомагає зберегти всередині соковитість, а під час смаження перетворюється на рум’яну скоринку.
Інгредієнти
- куряче філе
- 500 г
- яйця
- 3 шт.
- майонез або сметана
- 3 ст. л
- твердий сир
- 100 г
- цибуля
- 1 шт.
- борошно
- 3–4 ст. л
- сіль
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- спеції
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- олія для смаження
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Приготування
Куряче філе промийте та добре обсушіть паперовим рушником.
Наріжте невеликими пластами завтовшки приблизно 1 см.
Накрийте харчовою плівкою та злегка відбийте кухонним молотком з обох боків.
Посоліть, додайте паприку та перець.
Для кляру збийте вінчиком яйця, майонез або сметану, сіль і спеції.
Цибулю перебийте блендером і додайте до яєчної суміші.
Туди ж всипте натертий твердий сир та борошно.
Ще раз добре перемішайте вінчиком, щоб кляр вийшов однорідним, без грудочок.
Кожен шматочок курки занурте у кляр, щоб він добре покрив м’ясо з усіх боків.
Викладіть на розігріту з олією сковороду.
Смажте відбивні на середньому вогні по 2–3 хв з кожного боку, доки кляр не стане золотистим, а курка повністю не приготується.
Ці відбивні — той випадок, коли кілька простих інгредієнтів перетворюють звичайне куряче філе на значно цікавішу страву. Сир додає кляру насиченості, цибуля — аромату, а правильне обсмажування допомагає зберегти м’ясо соковитим.