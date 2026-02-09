Курячі відбивні у цибулево-сирному клярі: рецепт ніжного та ароматного мʼяса

Курячі відбивні у цибулево-сирному клярі tiktok.com_@bude_smachno_razom

Куряче філе часто вважають «складним» продуктом, адже варто перетримати його на сковороді — і м’ясо стає сухим. Саме тому правильний кляр має вирішальне значення. Він не лише додає смаку, але й працює як захисний шар, який зберігає соковитість курки.

Рецепт від сторінки Буде смачно разом — приклад класичної домашньої страви з маленьким апгрейдом, адже цибуля додає м’якості, сир — насиченості, а майонез або сметана роблять текстуру кляру ідеальною.

Інгредієнти куряче філе 500 г яйця 3 шт. майонез або сметана 3 ст. л твердий сир 100 г цибуля 1 шт. борошно 3–4 ст. л. сіль спеції рослинна олія

Приготування

Куряче філе промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на пласти товщиною приблизно 1 см. Накрийте плівкою та злегка відбийте з одного боку, але без фанатизму, щоб зберегти текстуру м’яса. Приправте сіллю, паприкою та чорним перцем. У мисці збийте яйця з майонезом або сметаною, сіллю та спеціями. Цибулю подрібніть у блендері до пюре, сир натріть на дрібній тертці. Додайте цибулю, сир і борошно до яєчної суміші та ретельно перемішайте вінчиком. Кляр має бути густим, але текучим, без грудочок. Кожну відбивну занурте у кляр і викладіть на добре розігріту сковороду з олією. Смажте на середньому вогні по 2–3 хв з кожного боку до рівномірної золотистої скоринки.

Подавання

Такі відбивні ідеально поєднуються з легкими гарнірами, як-от салат зі свіжих овочів, картопляне пюре чи запечені овочі. А якщо подати їх із зеленню та соусом на основі йогурту — страва легко переходить у формат сучасної.

Курячі відбивні у цибулево-сирному клярі — це доказ того, що смачна їжа не потребує складних інгредієнтів. Трохи уваги до деталей, правильний кляр — і звичайне куряче філе перетворюється на страву, яку хочеться готувати знову й знову.