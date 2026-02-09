- Дата публікації
Курячі відбивні у цибулево-сирному клярі: рецепт ніжного та ароматного мʼяса
Золотиста скоринка, соковите м’ясо всередині та аромат, який збирає всю родину за столом ще до подавання. Курячі відбивні у цибулево-сирному клярі — це той випадок, коли проста страва звучить як кулінарний хіт.
Куряче філе часто вважають «складним» продуктом, адже варто перетримати його на сковороді — і м’ясо стає сухим. Саме тому правильний кляр має вирішальне значення. Він не лише додає смаку, але й працює як захисний шар, який зберігає соковитість курки.
Рецепт від сторінки Буде смачно разом — приклад класичної домашньої страви з маленьким апгрейдом, адже цибуля додає м’якості, сир — насиченості, а майонез або сметана роблять текстуру кляру ідеальною.
Інгредієнти
- куряче філе
- 500 г
- яйця
- 3 шт.
- майонез або сметана
- 3 ст. л
- твердий сир
- 100 г
- цибуля
- 1 шт.
- борошно
- 3–4 ст. л.
- сіль
-
- спеції
-
- рослинна олія
-
Приготування
Куряче філе промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на пласти товщиною приблизно 1 см.
Накрийте плівкою та злегка відбийте з одного боку, але без фанатизму, щоб зберегти текстуру м’яса.
Приправте сіллю, паприкою та чорним перцем.
У мисці збийте яйця з майонезом або сметаною, сіллю та спеціями.
Цибулю подрібніть у блендері до пюре, сир натріть на дрібній тертці.
Додайте цибулю, сир і борошно до яєчної суміші та ретельно перемішайте вінчиком. Кляр має бути густим, але текучим, без грудочок.
Кожну відбивну занурте у кляр і викладіть на добре розігріту сковороду з олією.
Смажте на середньому вогні по 2–3 хв з кожного боку до рівномірної золотистої скоринки.
Подавання
Такі відбивні ідеально поєднуються з легкими гарнірами, як-от салат зі свіжих овочів, картопляне пюре чи запечені овочі. А якщо подати їх із зеленню та соусом на основі йогурту — страва легко переходить у формат сучасної.
Курячі відбивні у цибулево-сирному клярі — це доказ того, що смачна їжа не потребує складних інгредієнтів. Трохи уваги до деталей, правильний кляр — і звичайне куряче філе перетворюється на страву, яку хочеться готувати знову й знову.