Рецепти
127
2 хв

Курячі відбивні у цибулево-сирному клярі: рецепт ніжного та ароматного мʼяса

Золотиста скоринка, соковите м’ясо всередині та аромат, який збирає всю родину за столом ще до подавання. Курячі відбивні у цибулево-сирному клярі — це той випадок, коли проста страва звучить як кулінарний хіт.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
35 хвилин
230 ккал
Курячі відбивні у цибулево-сирному клярі tiktok.com_@bude_smachno_razom

Куряче філе часто вважають «складним» продуктом, адже варто перетримати його на сковороді — і м’ясо стає сухим. Саме тому правильний кляр має вирішальне значення. Він не лише додає смаку, але й працює як захисний шар, який зберігає соковитість курки.

Рецепт від сторінки Буде смачно разом — приклад класичної домашньої страви з маленьким апгрейдом, адже цибуля додає м’якості, сир — насиченості, а майонез або сметана роблять текстуру кляру ідеальною.

Інгредієнти

куряче філе
500 г
яйця
3 шт.
майонез або сметана
3 ст. л
твердий сир
100 г
цибуля
1 шт.
борошно
3–4 ст. л.
сіль
спеції
рослинна олія

Приготування

  1. Куряче філе промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на пласти товщиною приблизно 1 см.

  2. Накрийте плівкою та злегка відбийте з одного боку, але без фанатизму, щоб зберегти текстуру м’яса.

  3. Приправте сіллю, паприкою та чорним перцем.

  4. У мисці збийте яйця з майонезом або сметаною, сіллю та спеціями.

  5. Цибулю подрібніть у блендері до пюре, сир натріть на дрібній тертці.

  6. Додайте цибулю, сир і борошно до яєчної суміші та ретельно перемішайте вінчиком. Кляр має бути густим, але текучим, без грудочок.

  7. Кожну відбивну занурте у кляр і викладіть на добре розігріту сковороду з олією.

  8. Смажте на середньому вогні по 2–3 хв з кожного боку до рівномірної золотистої скоринки.

Подавання

Такі відбивні ідеально поєднуються з легкими гарнірами, як-от салат зі свіжих овочів, картопляне пюре чи запечені овочі. А якщо подати їх із зеленню та соусом на основі йогурту — страва легко переходить у формат сучасної.

Курячі відбивні у цибулево-сирному клярі — це доказ того, що смачна їжа не потребує складних інгредієнтів. Трохи уваги до деталей, правильний кляр — і звичайне куряче філе перетворюється на страву, яку хочеться готувати знову й знову.

127
