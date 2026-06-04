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Курячі відбивні в сирному клярі: рецепт оригінальної гарячої страви
Курячі відбивні в сирному клярі ідеально пасуватимуть для подавання до будь-якого гарніру: картопляного пюре, рису, макаронів або просто з салатом зі свіжих овочів.
Завдяки пікантному кляру з яєць, сметани, крохмалю, спецій і твердого сиру страва виходить апетитною, соковитою, з золотистою хрусткою скоринкою.
Інгредієнти
Для відбивних:
куряче філе — 500 г
часник — 2 зубки
пшеничне борошно — 3 ст. л.
чорний мелений перець
сіль
рослинна олія
Для кляру:
твердий сир — 150 г
курячі яйця — 2 шт.
сметана 20% — 2 ст. л.
крохмаль — 1 ч. л.
чорний мелений перець
сіль
Приготування
Твердий сир натріть на дрібній тертці.
Часник очистьте та пропустіть через прес.
Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте впоперек волокон шматочками завтовшки 1–1,5 см та злегка відбийте кухонним молоточком.
Посоліть, поперчіть, натріть часником і залиште на 15–20 хв.
Для кляру в мисці збийте віничком яйця, додайте сметану, крохмаль, твердий сир, чорний мелений перець, сіль і добре перемішайте. Він має вийти густим, як сметана.
Кожен шматочок м’яса обваляйте в борошні, потім занурте в сирний кляр.
У пательні на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте курячі відбивні на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
Крохмаль використовуйте будь-який.