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Курячі відбивні з ананасом і сиром: класичний рецепт
Це смачна та ефектна страва, яка прикрасить будь-який святковий стіл.
Готуються відбивні дуже просто, попередньо обсмажувати нічого не потрібно. Просто наріжте м’ясо, натріть сир на тертці, викладіть на деко та запечіть у духовці. Подавайте з будь-яким гарніром або салатом.
Інгредієнти
- куряче філе
- 700 г
- консервовані ананаси
- 1 банка
- твердий сир
- 200 г
- майонез
- 50 г
- сметана
- 50 г
- мелений чорний перець
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- сіль
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Куряче філе помийте, висушіть паперовим рушником, наріжте вздовж на пластинки, накрийте харчовою плівкою та злегка відбийте з обох боків кухонним молоточком. Посоліть, поперчіть і залиште на 10–15 хвилин.
З консервованого ананаса злийте рідину. Кожне кільце розріжте ще раз уздовж на тонкіші смужки.
Твердий сир натріть на дрібній тертці.
У мисці змішайте майонез, сметану, сир, додайте мелений чорний перець, сіль і перемішайте.
На деко, застелене пергаментним папером, викладіть курячі відбивні, потім кільця ананасів і зверху рівномірно розподіліть сирну масу.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці протягом 30–35 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
За бажанням відбивні можна прикрасити зеленню.