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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
1 хв

Курячі відбивні з ананасом і сиром: класичний рецепт

Це смачна та ефектна страва, яка прикрасить будь-який святковий стіл.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
190 ккал
Коментарі
Курячі відбивні з ананасом і сиром

Курячі відбивні з ананасом і сиром / © Credits

Готуються відбивні дуже просто, попередньо обсмажувати нічого не потрібно. Просто наріжте м’ясо, натріть сир на тертці, викладіть на деко та запечіть у духовці. Подавайте з будь-яким гарніром або салатом.

Інгредієнти

куряче філе
700 г
консервовані ананаси
1 банка
твердий сир
200 г
майонез
50 г
сметана
50 г
мелений чорний перець
сіль

  1. Куряче філе помийте, висушіть паперовим рушником, наріжте вздовж на пластинки, накрийте харчовою плівкою та злегка відбийте з обох боків кухонним молоточком. Посоліть, поперчіть і залиште на 10–15 хвилин.

  2. З консервованого ананаса злийте рідину. Кожне кільце розріжте ще раз уздовж на тонкіші смужки.

  3. Твердий сир натріть на дрібній тертці.

  4. У мисці змішайте майонез, сметану, сир, додайте мелений чорний перець, сіль і перемішайте.

  5. На деко, застелене пергаментним папером, викладіть курячі відбивні, потім кільця ананасів і зверху рівномірно розподіліть сирну масу.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці протягом 30–35 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • За бажанням відбивні можна прикрасити зеленню.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
62
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