Курячий хлібець: рецепт незвичної закуски

Соціальні мережі вибухнули від відео зі сторінки appetizing.tv, у якому звичайне філе перетворюється на справжній шедевр — курячий хлібець із цукіні, сиром і вершковим ароматом, який підкорює з першого шматочка.

Головна фішка страви — поєднання ніжного курячого м’яса з вершковим йогуртом і овочевими шарами. У результаті виходить хлібець, який має структуру запіканки, але має вигляд, наче вишуканий ресторанний рулет.

Замість звичайної скоринки тут цукіні, яке після запікання стають золотавими та соковитими. Це не лише красиво, а й корисно, цукіні додає вологості, а отже — жодної сухості.

Інгредієнти м’яке вершкове масло 60 г цукіні 1 шт. яйця 4 шт. йогурт 100 г сіль чорний перець куряча грудка 1 шт. твердий сир 120 г цибуля 1 шт. помідори 2 шт. пармезан 50 г яблучний оцет 10 мл часникова приправа 2 г

Приготування

Підготуйте форму — змасти її маслом. Наріжте цукіні тонкими слайсами вздовж і викладіть ними дно та боки форми, щоб вони утворили «обгортку». Збийте яйця з йогуртом, сіллю, перцем і часниковим порошком. Це база, що зробить м’ясо ніжним. Наріжте куряче філе дрібними шматочками, додайте до нього тертий сир і залийте йогуртово-яєчною сумішшю. Добре перемішайте. Викладіть усе у форму. Зверху додайте кільця цибулі та кружальця помідорів, вони додадуть свіжості та кольору. Посипте пармезаном і заверніть краї цукіні зверху та утворіть «пакетик». Запікайте за 180°C близько 45 хв, доки поверхня не стане рум’яною та ароматною.

Подача

Коли хлібець охолоне, наріжте його порційно, скибки тримають форму та відкривають ніжні шари м’яса, сиру та овочів. Такий десерт має чудовий вигляд на святковому столі, але готується легко навіть для звичайної вечері.

Курячий хлібець — це доказ того, що прості інгредієнти можуть мати такий вигляд, мов страва з ресторану. Теплий, золотавий, з ніжною текстурою та насиченим смаком, він стане вашим кулінарним фаворитом цієї осені.