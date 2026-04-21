Курячий суп із сирними кульками tiktok.com/@lilika_cooking

Домашній курячий суп давно став символом затишку, проте кулінарні блогери дедалі частіше переосмислюють класику, додають нові текстури та смаки. Один із таких варіантів — суп із сирними кульками, про приготування якого розповіли на сторінці lilika_cooking.

Основу страви складає насичений курячий бульйон із овочів, а головний акцент — м’які сирні кульки, які варяться одразу у супі та додають йому кремовості й ніжності.

Інгредієнти

курячі стегна 3 шт.

картопля 4–5 шт.

морква 1 велика

цибуля 1 велика

сіль

перець

лавровий лист 1–2 шт.

зелень

Сирні кульки

твердий сир 150 г

вершкове масло 40 г

яйце 1 шт.

борошно 3–5 ст. л

сіль

Приготування

Спочатку курячі стегна відправте у холодну воду разом із лавровим листом і сіллю. Бульйон варіть приблизно 25–30 хв, після чого дістаньте м’ясо. До ароматного бульйону додайте нарізану картоплю, вона стає основою ситності супу. Окремо приготуйте овочеву засмажку. Моркву та цибулю обсмажте до м’якості з додаванням солі. Вона додає супу глибини смаку та легку солодкувату нотку. Коли курка трохи охолоне, наріжте її шматочками чи розберіть на волокна та повертають до каструлі. Твердий сир натріть на дрібній тертці, додайте яйце, сіль і вершкове масло. Далі поступово введіть борошно та замішайте м’яке тісто. З маси сформуйте маленькі кульки, саме вони стануть «родзинкою» супу. Коли картопля буде майже готова, обережно додайте у каструлю сирні кульки. Вони варяться 3–5 хв після того, як спливуть на поверхню. Наприкінці додайте свіжу зелень, вона освіжає смак і робить суп ароматнішим. Після цього страва готова до подачі.

Курячий суп із сирними кульками — це приклад того, як проста домашня кухня може звучати по-новому без складних технік або рідкісних інгредієнтів. Тут усе знайоме, але з маленьким кулінарним сюрпризом, який змінює відчуття від страви.