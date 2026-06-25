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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

Курячий суп із яйцем: дуже простий рецепт

Простий курячий суп стане вам у пригоді, коли потрібно швидко приготувати першу страву з доступних інгредієнтів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
60 ккал
Коментарі
Курячий суп з яйцем

Курячий суп із яйцем / © Credits

Вам знадобиться будь-яке куряче м’ясо (філе, стегно, грудка), морква, цибуля, зелень і головний інгредієнт — курячі яйця. Суп виходить насиченим, апетитним і ароматним.

Інгредієнти

курка
400 г
картопля
3–4 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
курячі яйця
2 шт.
олія
1 ст. л.
лавровий лист
1 шт.
мелений чорний перець
сіль
зелень (кріп, петрушка)
вода
1,2 л

  1. Куряче м’ясо помийте та наріжте на порційні шматочки.

  2. Картоплю, цибулю, моркву очистьте, помийте. Картоплю наріжте середніми кубиками, цибулю — дрібними кубиками, моркву натріть на крупній тертці.

  3. Зелень подрібніть.

  4. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте моркву й цибулю до м’якості.

  5. Яйця збийте вінчиком або виделкою.

  6. Залийте курку холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть шумівкою піну і варіть 20–25 хвилин, додайте картоплю і варіть ще 10 хвилин, потім додайте обсмажені овочі, мелений чорний перець, лавровий лист, посоліть, тонкою цівкою, помішуючи, влийте яйця, додайте зелень, зніміть з вогню і дайте супу настоятися під кришкою 5–10 хвилин.

Поради:

  • За бажанням у суп можна додати трохи вермішелі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
118
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