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Курячий суп із яйцем: дуже простий рецепт
Простий курячий суп стане вам у пригоді, коли потрібно швидко приготувати першу страву з доступних інгредієнтів.
Вам знадобиться будь-яке куряче м’ясо (філе, стегно, грудка), морква, цибуля, зелень і головний інгредієнт — курячі яйця. Суп виходить насиченим, апетитним і ароматним.
Інгредієнти
- курка
- 400 г
- картопля
- 3–4 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- курячі яйця
- 2 шт.
- олія
- 1 ст. л.
- лавровий лист
- 1 шт.
- мелений чорний перець
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- сіль
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- зелень (кріп, петрушка)
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- вода
- 1,2 л
Куряче м’ясо помийте та наріжте на порційні шматочки.
Картоплю, цибулю, моркву очистьте, помийте. Картоплю наріжте середніми кубиками, цибулю — дрібними кубиками, моркву натріть на крупній тертці.
Зелень подрібніть.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте моркву й цибулю до м’якості.
Яйця збийте вінчиком або виделкою.
Залийте курку холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть шумівкою піну і варіть 20–25 хвилин, додайте картоплю і варіть ще 10 хвилин, потім додайте обсмажені овочі, мелений чорний перець, лавровий лист, посоліть, тонкою цівкою, помішуючи, влийте яйця, додайте зелень, зніміть з вогню і дайте супу настоятися під кришкою 5–10 хвилин.
Поради:
За бажанням у суп можна додати трохи вермішелі.