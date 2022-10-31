Курка Чау Мейн з локшиною та овочами: класичний рецепт азійської кухні

Смажена локшина, овочі та курка приготовані за 30 хвилин у насиченому пікантному соусі в одній сковороді – ідеальний варіант для вечері у будній день.

Якщо ви любите азійський фаст-фуд, вам не обов'язково купувати його у кафе чи на заправці. Курку Чау Мейн можна легко приготувати вдома.

складові

яєчна локшина — 250 г

курячі стегна — 250 г

олія — 2 ст. л

капуста — 700 г

морква – 250 г

імбир – 2 ч. л

часнику — 3 зубчики

кунжут для подачі

Інгредієнти для соусу

соєвий соус – 4 ст. л

устричний соус – 2 ст. л

кунжутна олія — 2 ст. л

коричневий цукор — 1 ст. л

Приготування

Курячі стегна очистіть від кісток і шкіри і наріжте тонкими смужками, тонко нашаткуєте капусту і наріжте моркву, подрібніть часник і імбир.

Зваріть локшину, користуючись інструкцією на упаковці.

У невеликій мисці змішайте інгредієнти для соусу, відкладіть убік.

Нагрійте 1 столову ложку олії у великій сковороді. Додати курку і готувати до золотисто-коричневого кольору 5-6 хвилин. Зніміть з вогню та відкладіть на тарілку.

Додайте другу ложку олії в ту ж сковороду і обсмажте капусту та моркву до золотистого кольору та м'якості, 2-3 хвилини. Додайте часник та імбир та готуйте ще хвилину.

Додайте приготовлену локшину та соус.

Подавайте відразу ж, посипавши зверху кунжутом.

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