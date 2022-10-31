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Курка Чау Мейн з локшиною та овочами: класичний рецепт азійської кухні

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Курка Чау Мейн з локшиною та овочами: класичний рецепт азійської кухні

Смажена локшина, овочі та курка приготовані за 30 хвилин у насиченому пікантному соусі в одній сковороді – ідеальний варіант для вечері у будній день.

Якщо ви любите азійський фаст-фуд, вам не обов'язково купувати його у кафе чи на заправці. Курку Чау Мейн можна легко приготувати вдома.

складові

  • яєчна локшина — 250 г
  • курячі стегна — 250 г
  • олія — 2 ст. л
  • капуста — 700 г
  • морква – 250 г
  • імбир – 2 ч. л
  • часнику — 3 зубчики
  • кунжут для подачі

Інгредієнти для соусу

  • соєвий соус – 4 ст. л
  • устричний соус – 2 ст. л
  • кунжутна олія — 2 ст. л
  • коричневий цукор — 1 ст. л

Приготування

  • Курячі стегна очистіть від кісток і шкіри і наріжте тонкими смужками, тонко нашаткуєте капусту і наріжте моркву, подрібніть часник і імбир.
  • Зваріть локшину, користуючись інструкцією на упаковці.
  • У невеликій мисці змішайте інгредієнти для соусу, відкладіть убік.
  • Нагрійте 1 столову ложку олії у великій сковороді. Додати курку і готувати до золотисто-коричневого кольору 5-6 хвилин. Зніміть з вогню та відкладіть на тарілку.
  • Додайте другу ложку олії в ту ж сковороду і обсмажте капусту та моркву до золотистого кольору та м'якості, 2-3 хвилини. Додайте часник та імбир та готуйте ще хвилину.
  • Додайте приготовлену локшину та соус.
  • Подавайте відразу ж, посипавши зверху кунжутом.

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