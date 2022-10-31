Курка Чау Мейн з локшиною та овочами: класичний рецепт азійської кухні

Смажена локшина, овочі та курка приготовані за 30 хвилин у насиченому пікантному соусі в одній сковороді – ідеальний варіант для вечері у будній день.
Якщо ви любите азійський фаст-фуд, вам не обов'язково купувати його у кафе чи на заправці. Курку Чау Мейн можна легко приготувати вдома.
складові
- яєчна локшина — 250 г
- курячі стегна — 250 г
- олія — 2 ст. л
- капуста — 700 г
- морква – 250 г
- імбир – 2 ч. л
- часнику — 3 зубчики
- кунжут для подачі
Інгредієнти для соусу
- соєвий соус – 4 ст. л
- устричний соус – 2 ст. л
- кунжутна олія — 2 ст. л
- коричневий цукор — 1 ст. л
Приготування
- Курячі стегна очистіть від кісток і шкіри і наріжте тонкими смужками, тонко нашаткуєте капусту і наріжте моркву, подрібніть часник і імбир.
- Зваріть локшину, користуючись інструкцією на упаковці.
- У невеликій мисці змішайте інгредієнти для соусу, відкладіть убік.
- Нагрійте 1 столову ложку олії у великій сковороді. Додати курку і готувати до золотисто-коричневого кольору 5-6 хвилин. Зніміть з вогню та відкладіть на тарілку.
- Додайте другу ложку олії в ту ж сковороду і обсмажте капусту та моркву до золотистого кольору та м'якості, 2-3 хвилини. Додайте часник та імбир та готуйте ще хвилину.
- Додайте приготовлену локшину та соус.
- Подавайте відразу ж, посипавши зверху кунжутом.
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