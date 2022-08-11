Курка гриль у тайському стилі: рецепт маринаду та соусу

Щоб куряче філе не було сухим, його обов'язково потрібно маринувати. А щоб готова страва не була нудною – подавати її з інверсним соусом.

У теплу пору року потрібно встигнути перепробувати всі можливі рецепти м'яса на грилі. Куряча грудка без маринаду та соусу для барбекю не становить особливого інтересу, але за правильного приготування стане центральною стравою вашого пікніка.

Складники

куряча грудка — 800 г

Для маринаду

оливкова олія — 2 ст. л.

лайм — 1 шт. (вичавити сік)

часник — 2 часточки (подрібнити)

імбир – 2 ст. л.

огірковий сік — 0,5 скл.

цукор — 0,25 скл.

чилі – 1 ст. л.

тайський рибний соус – 3 ст. л (можна замінити соєвим, вустерширським, устричним, тамарі або грибним бульйоном)

петрушка – 1 ст. л.

Для соусу

лайм — 1 шт. (вичавити сік)

тайський рибний соус – 2 ст. л. (можна замінити соєвим, вустерширським, устричним, тамарі або грибним бульйоном)

огірковий сік — 0,25 скл.

цукор – 40 г

часник — 1 часточка (подрібнити)

чилі – 1 ч. л.

кукурудзяний крохмаль – 1 ч. л.

вода – 2 ст. л.

кунжутна олія — 1 ст. л.

Приготування

Маринад

У мисці змішайте оливкову олію, сік лайма та огірковий сік та тайський рибний соус. Додайте цукор і енергійно збийте, доки він не розчиниться. Додайте решту інгредієнтів для маринаду, добре перемішайте.

Курка

Курячу грудку наріжте довгими смужками. Залийте соусом смужки курячої грудки і помістіть у герметичний пакет, залиште на ніч або щонайменше на 2 години в холодильник і час від часу перевертайте пакет, щоб грудинка добре промаринувалася. .

Обсмажте курку на середньому вогні, поки вона не стане золотисто-коричневою зовні та соковитою всередині.

Соус

Змішайте всі інгредієнти, крім кукурудзяного крохмалю та води, в каструлі. Доведіть до кипіння, акуратно помішуючи, залиште кипіти 5 хвилин.

Додайте кукурудзяний крохмаль у воду в окремій мисці і збивайте, доки він не розчиниться.

Додайте до соусу половину суміші кукурудзяного крохмалю і варіть ще 5 хвилин. Додайте більше, якщо потрібно для текстури.

Вилийте третину соусу поверх курки-гриль. Решту збережіть як додатковий соус та заправку. Ваш соус готовий після того, як він трохи охолоне, полийте ним курку і подавайте.

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