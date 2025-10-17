Курка Га Хай Нам: рецепт смачної страви, який передається з покоління у покоління

Курка Га Хай Нам / © Credits

Бабуся відомої дієтологині Dr. Michelle Davenport, яка має фантастичний вигляд і гарне здоровʼя, ніколи не дотримувалася модних дієт чи антиейдж програм. Її секрет — проста та збалансована домашня кухня. Однією з головних страв у її раціоні є курка Га Хай Нам (Gà Hải Nam) — в’єтнамська версія знаменитої Hainan Chicken, яку вона готує вже понад пів століття.

Ця курка — не просто смачна страва, а функціональна їжа, яка дійсно допомагає тілу залишатися сильним і здоровим.

Білок із курятини сприяє відновленню клітин і підтримує тонус м’язів.

Імбир і часник мають протизапальні властивості, покращують кровообіг та допомагають боротися з застудою.

Куркума — природний антиоксидант, який захищає клітини від старіння, знижує рівень запалення і підтримує роботу мозку.

Чорний перець активує куркумін (основну речовину куркуми) і посилює його дію.

Інгредієнти ціла курка 1 шт. цибуля 2 шт. імбир 5 см рис 2 скл. мелена куркума 1 ст. л. морква 2 шт. часник 3 зубки сіль перець

Приготування

Покладіть курку до каструлі разом із білою частиною зеленої цибулі та імбиром. Залийте холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть на малому вогні до готовності. На сковороді обсмажте моркву й часник, потім додайте рис, куркуму та кілька склянок готового бульйону. Варіть до готовності чи скористайтеся рисоваркою. Коли м’ясо охолоне, відокремте його від кісток. Кістки поверніть до каструлі та дайте бульйону ще трохи проваритися. Додайте сіль і перець, за бажання — кілька листочків лайма чи гілочку лемонграсу для свіжості. Подавайте курку з ароматним рисом і легкою медово-соєвою заправкою.

Приготування медово-соєвого соусу

Змішайте в рівних частках соєвий соус, оцет і мед. Це — універсальна підлива, яку можна подавати не лише до курки, а й до овочів чи риби.

Коли хочеться чогось швидкого й корисного, курка Га Хай Нам — ідеальний вибір. Вона не потребує дорогих інгредієнтів, готується в одній каструлі та дарує відчуття дому навіть у найбожевільніший день. Тож наступного разу, коли ви подумаєте про фастфуд, згадайте цей рецепт.