Курка качаторе: рецепт мисливського рагу по-італійськи

Якщо тушкувати курку з вином і томатами на повільному вогні за італійським рецептом, вона вийде ніжною, соковитою та ароматною.

Цей рецепт дає вам місце для творчості, деякі інгредієнти можна варіювати та додавати спеції на свій смак.

Складники:

4 курячі ніжки

4 столові ложки оливкової олії

1 червоний перець

1 зелений перець

2 червоні цибулини

1 цибулина фенхелю або 3 дрібно нарізані стебла селери

3 зубчики часнику

1 жменя свіжого листя орегано

500 г дуже стиглих помідорів

сіль, спеції та чорний перець за смаком

Приготування

Курку натріть столовою ложкою оливкової олії, сіллю та спеціями і залиште маринуватися на годину. За цей час підготуйте овочі.

Перці очистіть від плодоніжки та насіння та наріжте тонкими смугами. Очистіть, розріжте навпіл і потім подрібніть цибулю. Очистіть фенхель і наріжте його дрібно, якщо ви вибрали селеру, її теж потрібно нарізати дрібно. Часник треба подрібнити, а листя орегано нарізати великими шматками. Помідори очистити шкірки і нарізати великими кубиками.

Поставте каструлю або велику сковороду з товстими стінками на середній вогонь, і коли вони нагріються, покладіть курячі ніжки шкірою донизу і обсмажуйте протягом п'яти-шесті хвилин. Переверніть, обсмажте кілька хвилин до золотистого кольору з усіх боків, потім покладіть на тарілку.

Влийте в сковороду оію, що залишилася, потім цибулю, перець і фенхель і готуйте на середньому або сильному вогні, часто помішуючи, протягом 10 хвилин, щоб овочі не підрум'янилися. Додайте часник і орегано, готуйте ще кілька хвилин, потім додайте вино, збільшіть вогонь до максимуму і кип'ятіть на повільному вогні ще кілька хвилин. Наприкінці вмішайте помідори.

Покладіть курячі ніжки назад у сковороду, накрийте кришкою, і залиште тушкувати на повільному вогні протягом 35-40 хвилин, поки курка не стане м'якою і не почне відокремлюватися від кісток, а овочі не перетворяться на кремоподібну шовковисту масу.

Подавайте з рисом або відвареною картоплею.