Дженніфер Гарнер відома не лише акторським талантом, а й кулінарними експериментами на своїй Instagram сторінці. Вона часто ділиться рецептами, які подобаються її дітям, один із них — смажена на грилі курка. Ця страва ідеально підходить для теплої пори року, адже її можна готувати на вулиці, а смак просто зачаровує.

Курка на грилі від Дженніфер Гарнер instagram.com_jennifer.garner / © Instagram

Інгредієнти курка 1 шт. (1,6–1,8 кг) сіль 4 ч. л чорний перець 1 ч. л чилі порошок ½ ч. л лимон (для цедри) 2 шт. оливкова олія часник 4 зубчики цибуля ½ шт.

Приготування

Дженніфер радить змішати сіль, перець, чилі-порошок та цедру лимона, а потім ретельно втерти суміш у курку зсередини та зовні. Курку можна залишити маринуватися мінімум на 4 години чи на ніч, щоб спеції добре увійшли в м’ясо. Якщо ви самі видаляєте хребет, щоб курка «розкрилася», збережіть хребет у морозильнику, він стане чудовою основою для бульйону. Використовуйте газовий чи вугільний гриль. Для вугілля залиште одну сторону без жару, курку будете допікати непрямим методом. Поставте чавунну сковороду на гарячі вуглі та прогрійте 10 хв. Змастіть курку олією та покладіть грудкою вниз на гарячу сковороду. Закрийте кришку та обсмажуйте 5–7 хв до золотавої скоринки. Обережно переверніть курку, додайте у сковороду часник, цибулю та шматочки лимона. Зменште жар, накрийте гриль і продовжуйте готувати 10–25 хв, поки м’ясо не стане золотавим і не досягне внутрішньої температури близько 68°C. Перекладіть курку на дошку для нарізання та дайте відпочити кілька хвилин. Саме цей час допоможе зберегти сік у м’ясі, а бульйон у сковороді стане смачним соусом.

курка на грилі від Дженніфер Гарнер instagram.com_jennifer.garner / © Instagram

Цей рецепт — ідеальний варіант для родинної вечері чи посиденьок із друзями. Проста техніка приготування на грилі та аромат лимона з часником роблять курку соковитою, золотавою та неймовірно смачною. Спробуйте приготувати її на вихідних і насолоджуйтеся ароматом та смаком.