Курка на мангалі з йогуртовим соусом: рецепт соковитої страви

Курка на мангалі з йогуртовим соусом / © Credits

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Цей рецепт — знахідка для тих, хто хоче смачно, корисно та швидко. Про рецепт приготування розповіла фудблогерка Ольга Рябенко, а також поділилася секретами соковитості та ніжності курячого м’яса.

На відміну від класичного оцту чи майонезу, натуральний йогурт діє м’яко, він розм’якшує волокна м’яса, але не руйнує його структуру. Курка виходить неймовірно соковитою, не пересушується навіть на мангалі, а аромат спецій глибоко проникає у кожен шматочок.

Інгредієнти Куряче стегно без кістки 2 кг Йогурт натуральний без цукру 350 г Ароматна олія з травами (часник, базилік) 100 мл Лимон ½ шт. Копчена паприка 2 ч. л Сушена петрушка 2 ч. л Сіль з прянощами 2 ст. л Чорний перець 2 ч. л Сушений розмарин 2 ч. л

Приготування

Ретельно промийте філе курячого стегна. Жир краще залишити, він додасть соковитості під час смаження. Наріжте шматочки середнього розміру, щоб добре просмажувались, але не підсихали. У великій мисці змішайте йогурт, ароматну олію, лимонний сік та всі спеції. Смак має бути насиченим — саме він згодом проникне у м’ясо. Залийте курку маринадом, добре перемішайте руками. Закрийте плівкою та залиште у холодильнику мінімум на 2 години, а краще на ніч. Чим довше маринується — тим смачніше. Готуйте на решітці чи шампурах. Вогонь має бути середній, без відкритого полум’я. Обов’язково перевертайте м’ясо кожні 3–4 хв, щоб рівномірно підрум’янилося.

Подача

Тепла піта чи лаваш

Грецький салат з фетою

Йогуртовий соус з м’ятою чи часником

Овочі гриль (кабачки, баклажани, болгарський перець)

Порада

Цей рецепт чудово підходить і для духовки. Викладіть мариновану курку у форму, накрийте фольгою та запікайте за 190°C 35–40 хв. Потім зніміть фольгу та допечіть ще 10 хв до скоринки.

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Йогуртові маринади — традиція індійської, грецької та близькосхідної кухонь. Вони ідеально підходять для курки, бо зберігають вологу навіть за високих температур.

Спробуйте цей рецепт і ваш шашлик стане улюбленим серед усіх гостей. Смачного!