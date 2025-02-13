Курка по-каталонськи: рецепт соковитої мʼясної страви

У світі кулінарії завжди є місце для нових смакових відкриттів, а традиції каталонської кухні здатні надихнути навіть найвибагливіших гурманів. Соковите мʼясо, ароматні овочі, солодко-кислий баланс сухофруктів і нотки вина створюють унікальний смаковий букет, який неодмінно сподобається як вам, так і вашим гостям.

Якщо ви шукаєте щось особливе для сімейної вечері чи хочете здивувати гостей, цей рецепт точно для вас. На сторінці ericlahuerta розповіли, як приготувати курку по-каталонськи. Рецепт розраховано на 3 порції.

Інгредієнти Курячі стегна Часник 1 головка Цибуля 1 шт. Помідори 3 шт. Вино Курячий чи яловичий бульйон Курага Сливи Інжир Оливки Сіль Перець Мигдаль 15 г Фундук 15 г Шоколад 28 г

Приготування

Курку приправте сіллю та перцем, потім покладіть у пательню та поставте на великий вогонь. Смажте курку з обох сторін до отримання золотавої скоринки, після чого обережно приберіть із пательні. У тій же пательні обсмажте подрібнений часник та дрібно нарізану цибулю, щоб вони віддали свій аромат і створили основу для соусу. Продовжуйте готувати суміш протягом 20 хв, а потім додайте нарізані кубиками помідори без насіння. Готуйте ще 15 хв. Додайте добру порцію вина та дайте алкоголю трохи випаруватися, щоб його аромат гармонійно увійшов у композицію страви. Знову покладіть курячі стегенця на пательню та залийте яловичим або курячим бульйоном, так щоб курка була повністю покрита рідиною. Дайте страві томитися протягом 45 хв або поки вона не стане м’якою. Протягом останніх 10 хв приготування додайте подрібнені курагу, інжир і сливи. Ці солодкі інгредієнти додадуть страві особливу ніжність та цікаві смакові відтінки. Додайте нарізані овочі та дайте страві готуватися ще 5 хв, щоб соус повністю загус і всі інгредієнти гармонійно з’єдналися.

Підготуйте всі інгредієнти заздалегідь, насолоджуйтесь процесом приготування та нехай кожен шматочок цієї страви нагадує вам про пристрасть до смачної їжі.

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