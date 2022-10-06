Курка по-китайськи: незвичайний рецепт

Китайська кухня популярна у всьому світі. Вона славиться несподіваними смаковими поєднаннями та пікантними соусами.
Куряче філе – їжа популярна, але непроста у приготуванні. Щоб куряче філе вийшло соковитим та м'яким, його потрібно добре замаринувати та правильно приготувати. Спробуйте приготувати куряче філе за цим рецептом.
Складники
- курячі грудки — 2 шт.
- кукурудзяний крохмаль – 1 скл.
- сіль — половина ч. л
- олія для фритюру
- кунжут
Для маринаду:
- яєчний білок — 2 шт.
- соєвий соус – 1 ст. л.
- мірин – 2 ст. л. (мерин — солодкий слабоалкогольний напій, його можна замінити білим вином з цукром у пропорції 1 столова ложка мирину = 2 чайні ложки білого вина + 1 чайна ложка цукру)
Для соусу:
- курячий бульйон — половина склянки
- соєвий соус – 2 ст. л.
- олія — 1 ст. л.
- часник — 3 зубчики
- темний соєвий соус — 1 ст. л.
- кунжутна олія — 2 ч. л.
- мірин – 2 ст. л.
- світло-коричневий цукор – 3 ст. л.
- кукурудзяний крохмаль – 1 ч. л.
Приготування
Додайте 4 склянки олії у велику каструлю. Нагрійте до 180 градусів.
Змішайте інгредієнти маринаду і додайте нарізану кубиками курку, перемішайте.
Змішайте інгредієнти соусу.
Дістаньте курку з маринаду, обваляйте шматочки курки в кукурудзяному крохмалі, змішаному із сіллю і струсіть надлишки.
Обсмажте курку партіями у фритюрі, поки вона не стане золотаво-коричневою, хрумкою та просмаженою.
Поки курка готується, нагрійте 1 столову ложку олії. Додати подрібнений часник і готуйте 1 хвилину.
Додайте інгредієнти для соусу та варіть до загусання.
Додайте в соус обсмажену курку та варіть 3-4 хвилини.
Подавайте, прикрасивши насінням кунжуту.
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