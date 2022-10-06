Курка по-китайськи: незвичайний рецепт

Китайська кухня популярна у всьому світі. Вона славиться несподіваними смаковими поєднаннями та пікантними соусами.

Куряче філе – їжа популярна, але непроста у приготуванні. Щоб куряче філе вийшло соковитим та м'яким, його потрібно добре замаринувати та правильно приготувати. Спробуйте приготувати куряче філе за цим рецептом.

Складники

курячі грудки — 2 шт.

кукурудзяний крохмаль – 1 скл.

сіль — половина ч. л

олія для фритюру

кунжут

Для маринаду:

яєчний білок — 2 шт.

соєвий соус – 1 ст. л.

мірин – 2 ст. л. (мерин — солодкий слабоалкогольний напій, його можна замінити білим вином з цукром у пропорції 1 столова ложка мирину = 2 чайні ложки білого вина + 1 чайна ложка цукру)

Для соусу:

курячий бульйон — половина склянки

соєвий соус – 2 ст. л.

олія — 1 ст. л.

часник — 3 зубчики

темний соєвий соус — 1 ст. л.

кунжутна олія — 2 ч. л.

мірин – 2 ст. л.

світло-коричневий цукор – 3 ст. л.

кукурудзяний крохмаль – 1 ч. л.

Приготування

Додайте 4 склянки олії у велику каструлю. Нагрійте до 180 градусів.

Змішайте інгредієнти маринаду і додайте нарізану кубиками курку, перемішайте.

Змішайте інгредієнти соусу.

Дістаньте курку з маринаду, обваляйте шматочки курки в кукурудзяному крохмалі, змішаному із сіллю і струсіть надлишки.

Обсмажте курку партіями у фритюрі, поки вона не стане золотаво-коричневою, хрумкою та просмаженою.

Поки курка готується, нагрійте 1 столову ложку олії. Додати подрібнений часник і готуйте 1 хвилину.

Додайте інгредієнти для соусу та варіть до загусання.

Додайте в соус обсмажену курку та варіть 3-4 хвилини.

Подавайте, прикрасивши насінням кунжуту.



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