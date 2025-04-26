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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

Курка, тушкована в цибульному соусі: рецепт ідеальної гарячої страви

Тушковане м'ясо та цибульна підлива ідеально підійде практично до будь-якого гарніру, а з гречкою буде особливо смачно.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
185 ккал
Курка тушкована в цибульному соусі

Курка тушкована в цибульному соусі / © Credits

Курка тушкується у великій кількості цибулі, що надасть страві соковитості та аромату. Для приготування використовуйте будь-яку частину птиці: куряче філе, стегна, гомілку.

Інгредієнти

куряче філе
800 г
цибуля ріпчаста
300 г
часник
2 зубчики
масло вершкове
50 г
вода
30 мл
куркума
0,5 ч. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на шматочки.

  2. Цибулю та часник очистіть. Цибулю наріжте півкільцями, часник — на шматочки.

  3. На розігріту сковороду викладіть вершкове масло, потім цибулю і обсмажте на середньому вогні до м’якості.

  4. Додайте часник, куряче філе, воду, куркуму, перець чорний мелений, сіль і перемішайте.

  5. Тушкуйте під закритою кришкою, на повільному вогні 20 хвилин, періодично помішуючи.

Поради:

  • Приправи використовуйте на свій смак.

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Дата публікації
Кількість переглядів
65
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