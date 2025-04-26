- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 1 хв
Курка, тушкована в цибульному соусі: рецепт ідеальної гарячої страви
Тушковане м'ясо та цибульна підлива ідеально підійде практично до будь-якого гарніру, а з гречкою буде особливо смачно.
Курка тушкується у великій кількості цибулі, що надасть страві соковитості та аромату. Для приготування використовуйте будь-яку частину птиці: куряче філе, стегна, гомілку.
Інгредієнти
- куряче філе
- 800 г
- цибуля ріпчаста
- 300 г
- часник
- 2 зубчики
- масло вершкове
- 50 г
- вода
- 30 мл
- куркума
- 0,5 ч. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на шматочки.
Цибулю та часник очистіть. Цибулю наріжте півкільцями, часник — на шматочки.
На розігріту сковороду викладіть вершкове масло, потім цибулю і обсмажте на середньому вогні до м’якості.
Додайте часник, куряче філе, воду, куркуму, перець чорний мелений, сіль і перемішайте.
Тушкуйте під закритою кришкою, на повільному вогні 20 хвилин, періодично помішуючи.
Поради:
Приправи використовуйте на свій смак.
Читайте також: