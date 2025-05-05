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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
2 хв

Курка в сидрі: оригінальний рецепт смачної страви

Якщо ви шукаєте страву, яка зігріє вас не лише фізично, а й емоційно — зверніть увагу на цей вишуканий, але напрочуд простий рецепт із французьким шармом.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
130 ккал
Курка в сидрі: оригінальний рецепт смачної страви

Курка в сидрі: оригінальний рецепт смачної страви / © Credits

Куряче рагу з сидром або Poulet à la Normande — класика нормандської кухні, яку кулінарка Manon Lagrève адаптувала для повсякденного затишку. В її виконанні ця страва — справжня гастрономічна турбота.

Сидр — яблучний алкогольний напій з Нормандії — додає м’яку фруктову кислинку та глибину смаку без надмірної солодкості. У поєднанні зі сметаною, ароматом чебрецю та ніжною курятиною виходить ідеальний баланс між смачною їжею та вишуканістю французької кухні.

Інгредієнти

Курячі стегна
600 г
Селера
2 стебла
Цибуля
2 шт.
Часник
2 зубчики
Натуральний сидр
300 мл
Курячий бульйон
200 мл
Діжонська гірчиця
1 ст. л
Сметана
2 ст. л
Кукурудзяне борошно
1 ст. л
Свіжий чебрець
1 гілочка
Сіль
Перець
Оливкова олія

Приготування

  1. На середньому вогні розігрійте пательню з невеликою кількістю олії. Обсмажте курячі стегна з обох боків по 5 хв до золотистої скоринки. Викладіть їх на тарілку.

  2. У тій самій пательні обсмажте дрібно нарізані цибулю та селеру 5–7 хв до м’якості. Додайте подрібнений часник і готуйте ще 1–2 хв, поки не з’явиться аромат.

  3. Залийте овочі сидром і бульйоном. Додайте чебрець, посоліть і поперчіть. Поверніть курку до пательні — м’ясо має бути частково занурене у рідину.

  4. Перекладіть усе у жаротривку форму чи залиште у сковороді (якщо вона з металевою ручкою). Запікайте у духовці 30 хв за 180°C. Курка стане ніжною, а соус — насиченим.

  5. Вийміть форму з духовки. Додайте гірчицю та сметану, перемішайте.

  6. Для загущення розчиніть кукурудзяне борошно у 2 ст. л холодної води та влийте до соусу. Нагрійте ще 5 хв на плиті до кремової консистенції.

Порада:

Не замінюйте сидр яблучним соком — це кардинально змінить характер страви.

З чим подавати

Це рагу найкраще смакує з:

  • картопляним пюре

  • рисом басматі

  • домашнім хлібом або багетом

  • відвареною зеленою квасолею чи броколі

Це ідеальна страва для затишної вечері. Вона не надто важка, але ситна; не складна, але має ресторанний вигляд.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4
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