Курка в сидрі: оригінальний рецепт смачної страви / © Credits

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Куряче рагу з сидром або Poulet à la Normande — класика нормандської кухні, яку кулінарка Manon Lagrève адаптувала для повсякденного затишку. В її виконанні ця страва — справжня гастрономічна турбота.

Сидр — яблучний алкогольний напій з Нормандії — додає м’яку фруктову кислинку та глибину смаку без надмірної солодкості. У поєднанні зі сметаною, ароматом чебрецю та ніжною курятиною виходить ідеальний баланс між смачною їжею та вишуканістю французької кухні.

Інгредієнти Курячі стегна 600 г Селера 2 стебла Цибуля 2 шт. Часник 2 зубчики Натуральний сидр 300 мл Курячий бульйон 200 мл Діжонська гірчиця 1 ст. л Сметана 2 ст. л Кукурудзяне борошно 1 ст. л Свіжий чебрець 1 гілочка Сіль Перець Оливкова олія

Приготування

На середньому вогні розігрійте пательню з невеликою кількістю олії. Обсмажте курячі стегна з обох боків по 5 хв до золотистої скоринки. Викладіть їх на тарілку. У тій самій пательні обсмажте дрібно нарізані цибулю та селеру 5–7 хв до м’якості. Додайте подрібнений часник і готуйте ще 1–2 хв, поки не з’явиться аромат. Залийте овочі сидром і бульйоном. Додайте чебрець, посоліть і поперчіть. Поверніть курку до пательні — м’ясо має бути частково занурене у рідину. Перекладіть усе у жаротривку форму чи залиште у сковороді (якщо вона з металевою ручкою). Запікайте у духовці 30 хв за 180°C. Курка стане ніжною, а соус — насиченим. Вийміть форму з духовки. Додайте гірчицю та сметану, перемішайте. Для загущення розчиніть кукурудзяне борошно у 2 ст. л холодної води та влийте до соусу. Нагрійте ще 5 хв на плиті до кремової консистенції.

Порада:

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Не замінюйте сидр яблучним соком — це кардинально змінить характер страви.

З чим подавати

Це рагу найкраще смакує з:

картопляним пюре

рисом басматі

домашнім хлібом або багетом

відвареною зеленою квасолею чи броколі

Це ідеальна страва для затишної вечері. Вона не надто важка, але ситна; не складна, але має ресторанний вигляд.