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Курка в сидрі: оригінальний рецепт смачної страви
Якщо ви шукаєте страву, яка зігріє вас не лише фізично, а й емоційно — зверніть увагу на цей вишуканий, але напрочуд простий рецепт із французьким шармом.
Куряче рагу з сидром або Poulet à la Normande — класика нормандської кухні, яку кулінарка Manon Lagrève адаптувала для повсякденного затишку. В її виконанні ця страва — справжня гастрономічна турбота.
Сидр — яблучний алкогольний напій з Нормандії — додає м’яку фруктову кислинку та глибину смаку без надмірної солодкості. У поєднанні зі сметаною, ароматом чебрецю та ніжною курятиною виходить ідеальний баланс між смачною їжею та вишуканістю французької кухні.
Інгредієнти
- Курячі стегна
- 600 г
- Селера
- 2 стебла
- Цибуля
- 2 шт.
- Часник
- 2 зубчики
- Натуральний сидр
- 300 мл
- Курячий бульйон
- 200 мл
- Діжонська гірчиця
- 1 ст. л
- Сметана
- 2 ст. л
- Кукурудзяне борошно
- 1 ст. л
- Свіжий чебрець
- 1 гілочка
- Сіль
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- Перець
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- Оливкова олія
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Приготування
На середньому вогні розігрійте пательню з невеликою кількістю олії. Обсмажте курячі стегна з обох боків по 5 хв до золотистої скоринки. Викладіть їх на тарілку.
У тій самій пательні обсмажте дрібно нарізані цибулю та селеру 5–7 хв до м’якості. Додайте подрібнений часник і готуйте ще 1–2 хв, поки не з’явиться аромат.
Залийте овочі сидром і бульйоном. Додайте чебрець, посоліть і поперчіть. Поверніть курку до пательні — м’ясо має бути частково занурене у рідину.
Перекладіть усе у жаротривку форму чи залиште у сковороді (якщо вона з металевою ручкою). Запікайте у духовці 30 хв за 180°C. Курка стане ніжною, а соус — насиченим.
Вийміть форму з духовки. Додайте гірчицю та сметану, перемішайте.
Для загущення розчиніть кукурудзяне борошно у 2 ст. л холодної води та влийте до соусу. Нагрійте ще 5 хв на плиті до кремової консистенції.
Порада:
Не замінюйте сидр яблучним соком — це кардинально змінить характер страви.
З чим подавати
Це рагу найкраще смакує з:
картопляним пюре
рисом басматі
домашнім хлібом або багетом
відвареною зеленою квасолею чи броколі
Це ідеальна страва для затишної вечері. Вона не надто важка, але ситна; не складна, але має ресторанний вигляд.