Курка в апельсиновому соусі: рецепт у китайському стилі

Шматочки курячого філе в апельсиновому соусі – популярна страва у китайських ресторанах. Але ви можете приготувати його вдома – це дуже легко.

Простий апельсиновий соус до курки має всі необхідні нотки смаку – він трохи солодкуватий і трохи гострий, що розкриває смак і аромат страви. Маринад із соєвого соусу з апельсином зробить курку особливо ніжною.

Інгредієнти:

курячі стегна (без шкірки та кісток) — 500 г;

Для кляру:

борошно — 150 г;

крохмаль – 50 г;

вода – 130 мл;

сіль, перець чорний мелений;

Для приготування соусу:

апельсиновий сік – 100 мл;

цедра апельсина – 1 ч. л.;

цукор – 30 г;

рисовий оцет – 30 мл;

крохмаль – 15 г;

вода – 30 мл;

часник – 2 зубчики;

імбир – 10 г;

соєвий соус – 3 ст. л.;

кунжутна олія – 2 ст л.;

перець чилі;

олія (для смаження);

Приготування:

Курячі стегенця відокремте від шкіри та кістки. М'якуш наріжте на невеликі шматочки. У борошно додайте крохмаль, сіль, перець, яйце. Замішайте рідке тісто, поступово додаючи воду. Збийте віночком до однорідності. У тісто викладіть шматочки курки, перемішайте. Залишіть промаринуватися на 10-20 хвилин. На розпечену сковороду в олію викладайте шматочки курки і обсмажуйте на невеликому вогні, перевертаючи п'ять хвилин до золотистого кольору.

Для приготування соусу імбир та часник натріть на дрібній тертці. На розпечену сковороду налийте кунжутну олію, часник, імбир, перець та обсмажте приправи на середньому вогні одну хвилину. Додайте цукор, апельсиновий сік, цедру апельсина, соєвий соус, оцет. Перемішайте. Крохмаль залийте водою, перемішуючи і додайте в соус. Соус доведіть до кипіння, постійно помішуючи, додайте шматочки курки, все перемішайте і протушкуйте (до загусання соусу). Курка в апельсиновому соусі готова!

Поради:

Шматочки курки обсмажуйте на відстані одна від одної.

Тісто для м'яса має бути, як густа сметана.

Крохмаль використовуйте будь-який.

Свіжий апельсиновий сік і цедра робить смак соусу кращим.

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