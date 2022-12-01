Курка в медово-соєвому соусі: цікавий рецепт

Як би там не було, а Новий рік неодмінно настане, і це означає, що треба переглянути колекцію своїх святкових рецептів та, можливо, чимось її доповнити.

М’ясо курки – одне з найдоступніших на ринку для споживачів, а медовий соус робить його соковитим і смачним. До курки можна додавати різні приправи й соуси.

Складники для маринаду

соєвий соус – 8 ст. л.;

паприка гостра – 1 ч. л.;

паприка солодка – 1 ч. л.;

часник – 4 зубчики;

мед – 2 ст. л.;

олія – 10 мл;

сіль, перець чорний мелений – за смаком.

Приготування

Курку промийте під проточною водою і висушіть її паперовими серветками.

Приготуйте маринад. Для цього змішайте в мисці соєвий соус, мед, часник, паприку, перець і сіль. Потім змастіть курку цим маринадом з усіх боків і зсередини. Дайте дві годити постояти для повноцінного маринування.

Далі змастіть форму олією, поставте м'ясо до розігрітої до 200 градусів духовки і запікайте приблизно 1,5 години. Важливо: час залежить від розміру курки.

Поради у приготуванні

Тушку курки беремо 1,5–2 кг.

Часник треба пропустити через прес.

Якщо мед густий, його треба розтопити.

Курку можна замаринувати на ніч.

Якщо вона не пропеклася, але швидко підрум'янюється, треба полити її соком із форми і прикрити фольгою, щоб вона трохи пропарилася.

Сіль треба додавати обережно, адже соєвий соус солоний.

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