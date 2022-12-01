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Курка в медово-соєвому соусі: цікавий рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
133
Час на прочитання
2 хв
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Курка в медово-соєвому соусі: цікавий рецепт

Фото: www.credits

Як би там не було, а Новий рік неодмінно настане, і це означає, що треба переглянути колекцію своїх святкових рецептів та, можливо, чимось її доповнити.

М’ясо курки – одне з найдоступніших на ринку для споживачів, а медовий соус робить його соковитим і смачним. До курки можна додавати різні приправи й соуси.

Складники для маринаду

  • соєвий соус – 8 ст. л.;
  • паприка гостра – 1 ч. л.;
  • паприка солодка – 1 ч. л.;
  • часник – 4 зубчики;
  • мед – 2 ст. л.;
  • олія – 10 мл;
  • сіль, перець чорний мелений – за смаком.

Приготування

Курку промийте під проточною водою і висушіть її паперовими серветками.

Приготуйте маринад. Для цього змішайте в мисці соєвий соус, мед, часник, паприку, перець і сіль. Потім змастіть курку цим маринадом з усіх боків і зсередини. Дайте дві годити постояти для повноцінного маринування.

Далі змастіть форму олією, поставте м'ясо до розігрітої до 200 градусів духовки і запікайте приблизно 1,5 години. Важливо: час залежить від розміру курки.

Поради у приготуванні

  • Тушку курки беремо 1,5–2 кг.
  • Часник треба пропустити через прес.
  • Якщо мед густий, його треба розтопити.
  • Курку можна замаринувати на ніч.
  • Якщо вона не пропеклася, але швидко підрум'янюється, треба полити її соком із форми і прикрити фольгою, щоб вона трохи пропарилася.
  • Сіль треба додавати обережно, адже соєвий соус солоний.

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Дата публікації
Перегляди
133
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