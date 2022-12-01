Курка в медово-соєвому соусі: цікавий рецепт

Як би там не було, а Новий рік неодмінно настане, і це означає, що треба переглянути колекцію своїх святкових рецептів та, можливо, чимось її доповнити.
М’ясо курки – одне з найдоступніших на ринку для споживачів, а медовий соус робить його соковитим і смачним. До курки можна додавати різні приправи й соуси.
Складники для маринаду
- соєвий соус – 8 ст. л.;
- паприка гостра – 1 ч. л.;
- паприка солодка – 1 ч. л.;
- часник – 4 зубчики;
- мед – 2 ст. л.;
- олія – 10 мл;
- сіль, перець чорний мелений – за смаком.
Приготування
Курку промийте під проточною водою і висушіть її паперовими серветками.
Приготуйте маринад. Для цього змішайте в мисці соєвий соус, мед, часник, паприку, перець і сіль. Потім змастіть курку цим маринадом з усіх боків і зсередини. Дайте дві годити постояти для повноцінного маринування.
Далі змастіть форму олією, поставте м'ясо до розігрітої до 200 градусів духовки і запікайте приблизно 1,5 години. Важливо: час залежить від розміру курки.
Поради у приготуванні
- Тушку курки беремо 1,5–2 кг.
- Часник треба пропустити через прес.
- Якщо мед густий, його треба розтопити.
- Курку можна замаринувати на ніч.
- Якщо вона не пропеклася, але швидко підрум'янюється, треба полити її соком із форми і прикрити фольгою, щоб вона трохи пропарилася.
- Сіль треба додавати обережно, адже соєвий соус солоний.
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