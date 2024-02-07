Курка по-японськи: швидкий рецепт оригінальної страви з шести інгредієнтів

Ця страва потребує мінімальної кількості інгредієнтів. Курка може бути без кісток і зі шкіркою, але за бажання ви можете зробити все навпаки і взяти шматочки з кістками або без шкірки. В будь-якому разі подавайте курку з великою кількістю приготовленого на парі білого рису й тушкованих овочів, щоб вийшло повноцінне японське блюдо.

Інгредієнти м'ясо куряче 1 кг паста соєва 6 ст. л. мед 3 ст. л. цибуля шалот 4 шт. масло вершкове 1 ст. л. лимон 1 шт.

1. Покладіть шматочки курки до контейнера або пластикового пакета, який закривається, і рівномірно розподіліть по них м'ясо й мед.

2. Охолодіть щонайменше протягом 2 годин або всю ніч. Не тримайте довше 24 годин, інакше курка почне висихати.

3. Застеліть деко фольгою. Розкладіть цибулю рівним шаром, щоб вийшла підстилка для курки. Покладіть м'ясо на цибулю шкіркою догори, розташувавши шматочки близько один до одного, щоб між ними були проміжки. Зберіть надлишки маринаду та розподіліть його між куркою і цибулею. Поступово розподіліть вершкове масло по курці.

4. Смажте курку під грилем у духовці, поки шкірка не стане хрумкою, а мед і м'ясо не карамелізуються до золотаво-коричневого кольору, близько 6 хвилин. Деякі частини можуть стати трохи чорними через мед.

5. Вимкніть гриль і встановіть духовку на температуру 200 градусів. Запікайте, доки курка не буде повністю готовою, ще 7-9 хвилин. Якщо ви маєте сумніви щодо її готовності, продовжуйте готувати ще 2–3 хвилини і знову перевірте готовність.

6. Дістаньте курку з духовки і дайте постояти 5 хвилин (м'ясо продовжуватиме готуватися від залишкового тепла.) Перекладіть курку й зелену цибулю на сервірувальне блюдо та полийте соусом, який залишився на деку. Подавайте одразу ж із часточками лимона.

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