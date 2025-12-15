Курка з апельсинами: рецепт зимової страви зі святковим ароматом

Курячі стегна з апельсинами tiktok.com_@radostina_ksenia_

Саме така — курка з апельсинами, яку пропонує приготувати фудблогерка Радостіна Ксенія. Це простий, але напрочуд ефектний рецепт, який однаково підходить як для буднього вечора, так і для святкового столу.

Апельсини у кулінарії — це не просто про солодкість і аромат. Завдяки природній кислотності та ефірним оліям вони ідеально балансують жирність курки, роблять м’ясо ніжним, а шкірку — золотавою та карамелізованою.

Інгредієнти Курячі стегна 2 кг Приправа до курячого шашлику 1 ст. л Сіль 0,5 ч. л Чорний перець Соєвий соус 2 ст. л Сметана чи майонез 3 ст. л Сік мандарину 1 ст. л Сік лимона 1 ст. л Апельсини 4 шт Сушений розмарин

Приготування

Курячі стегна змішайте з сіллю, перцем, приправою до шашлика, соєвим соусом, сметаною та соками мандарину та лимона. Залиште хоча б на годину, а краще — на ніч. На деко викладіть апельсини, нарізані тонкими кружальцями. Посипте розмарином. Викладіть поверх апельсин стегна та відправте у духовку на 40–45 хв за 180°C.

У результаті матимете соковиту курку з хрусткою шкіркою та ніжною цитрусовою ноткою.

Подача

на великій тарілці з карамелізованими кружальцями апельсинів

із зеленню чи тим самим розмарином

зі смаженою картоплею, булгуром або легким салатом

Поєднання м’яса та цитрусів — один із головних кулінарних трендів зими 2025. Шефи світу активно використовують мандарини, грейпфрути та апельсини у соусах, маринадах і гарячих стравах.

Цей рецепт — прекрасна нагода відчути, як легко додати трішки ресторанності у домашню кухню.