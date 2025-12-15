ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
1 хв

Курка з апельсинами: рецепт зимової страви зі святковим ароматом

Є страви, які автоматично створюють настрій. Достатньо відкрити духовку і кухня наповнюється ароматом цитрусів, теплом прянощів і чимось дуже домашнім.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
2 години
Харчова цінність на 100 г
190 ккал
Курячі стегна з апельсинами tiktok.com_@radostina_ksenia_

Саме така — курка з апельсинами, яку пропонує приготувати фудблогерка Радостіна Ксенія. Це простий, але напрочуд ефектний рецепт, який однаково підходить як для буднього вечора, так і для святкового столу.

Апельсини у кулінарії — це не просто про солодкість і аромат. Завдяки природній кислотності та ефірним оліям вони ідеально балансують жирність курки, роблять м’ясо ніжним, а шкірку — золотавою та карамелізованою.

Інгредієнти

Курячі стегна
2 кг
Приправа до курячого шашлику
1 ст. л
Сіль
0,5 ч. л
Чорний перець
Соєвий соус
2 ст. л
Сметана чи майонез
3 ст. л
Сік мандарину
1 ст. л
Сік лимона
1 ст. л
Апельсини
4 шт
Сушений розмарин

Приготування

  1. Курячі стегна змішайте з сіллю, перцем, приправою до шашлика, соєвим соусом, сметаною та соками мандарину та лимона.

  2. Залиште хоча б на годину, а краще — на ніч.

  3. На деко викладіть апельсини, нарізані тонкими кружальцями.

  4. Посипте розмарином.

  5. Викладіть поверх апельсин стегна та відправте у духовку на 40–45 хв за 180°C.

У результаті матимете соковиту курку з хрусткою шкіркою та ніжною цитрусовою ноткою.

Подача

  • на великій тарілці з карамелізованими кружальцями апельсинів

  • із зеленню чи тим самим розмарином

  • зі смаженою картоплею, булгуром або легким салатом

Поєднання м’яса та цитрусів — один із головних кулінарних трендів зими 2025. Шефи світу активно використовують мандарини, грейпфрути та апельсини у соусах, маринадах і гарячих стравах.

Цей рецепт — прекрасна нагода відчути, як легко додати трішки ресторанності у домашню кухню.

