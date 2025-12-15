- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 106
- Час на прочитання
- 1 хв
Курка з апельсинами: рецепт зимової страви зі святковим ароматом
Є страви, які автоматично створюють настрій. Достатньо відкрити духовку і кухня наповнюється ароматом цитрусів, теплом прянощів і чимось дуже домашнім.
Саме така — курка з апельсинами, яку пропонує приготувати фудблогерка Радостіна Ксенія. Це простий, але напрочуд ефектний рецепт, який однаково підходить як для буднього вечора, так і для святкового столу.
Апельсини у кулінарії — це не просто про солодкість і аромат. Завдяки природній кислотності та ефірним оліям вони ідеально балансують жирність курки, роблять м’ясо ніжним, а шкірку — золотавою та карамелізованою.
Інгредієнти
- Курячі стегна
- 2 кг
- Приправа до курячого шашлику
- 1 ст. л
- Сіль
- 0,5 ч. л
- Чорний перець
-
- Соєвий соус
- 2 ст. л
- Сметана чи майонез
- 3 ст. л
- Сік мандарину
- 1 ст. л
- Сік лимона
- 1 ст. л
- Апельсини
- 4 шт
- Сушений розмарин
-
Приготування
Курячі стегна змішайте з сіллю, перцем, приправою до шашлика, соєвим соусом, сметаною та соками мандарину та лимона.
Залиште хоча б на годину, а краще — на ніч.
На деко викладіть апельсини, нарізані тонкими кружальцями.
Посипте розмарином.
Викладіть поверх апельсин стегна та відправте у духовку на 40–45 хв за 180°C.
У результаті матимете соковиту курку з хрусткою шкіркою та ніжною цитрусовою ноткою.
Подача
на великій тарілці з карамелізованими кружальцями апельсинів
із зеленню чи тим самим розмарином
зі смаженою картоплею, булгуром або легким салатом
Поєднання м’яса та цитрусів — один із головних кулінарних трендів зими 2025. Шефи світу активно використовують мандарини, грейпфрути та апельсини у соусах, маринадах і гарячих стравах.
Цей рецепт — прекрасна нагода відчути, як легко додати трішки ресторанності у домашню кухню.