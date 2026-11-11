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Курка з броколі у вершках на сковороді: рецепт корисної страви
Приготуйте соковиту, апетитну курку з овочами у вершках.
Це смачний обід або вечеря, яку можна приготувати швидко, і яка водночас складається з м’яса та гарніру.
Інгредієнти
- куряче філе
- 500 г
- броколі
- 200 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- вершки
- 200 г
- олія
- 2 ст. л.
- часник — сухий
- 0,5 ч. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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Броколі помийте, розберіть на суцвіття та відваріть у підсоленій воді протягом однієї хвилини від моменту закипання, а потім відцідіть на друшляк.
Куряче філе вимийте, висушіть паперовим рушником і наріжте середніми кубиками.
Цибулю та моркву очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, моркву — тонкою соломкою.
У сковороді розігрійте олію, обсмажте куряче філе на сильному вогні п’ять хвилин, додайте цибулю, моркву, зменште вогонь і смажте, помішуючи, 7–10 хвилин, викладіть броколі, влийте вершки, посипте часником, меленим чорним перцем, посоліть, накрийте кришкою і тушкуйте 8–10 хвилин.
Поради:
Заздалегідь дістаньте вершки з холодильника, щоб вони не згорнулися.