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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
1 хв

Курка з броколі у вершках на сковороді: рецепт корисної страви

Приготуйте соковиту, апетитну курку з овочами у вершках.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
145 ккал
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Курка з броколі у вершках на сковорідці

Курка з броколі у вершках на сковорідці / © Credits

Це смачний обід або вечеря, яку можна приготувати швидко, і яка водночас складається з м’яса та гарніру.

Інгредієнти

куряче філе
500 г
броколі
200 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
вершки
200 г
олія
2 ст. л.
часник — сухий
0,5 ч. л.
мелений чорний перець
сіль

  1. Броколі помийте, розберіть на суцвіття та відваріть у підсоленій воді протягом однієї хвилини від моменту закипання, а потім відцідіть на друшляк.

  2. Куряче філе вимийте, висушіть паперовим рушником і наріжте середніми кубиками.

  3. Цибулю та моркву очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, моркву — тонкою соломкою.

  4. У сковороді розігрійте олію, обсмажте куряче філе на сильному вогні п’ять хвилин, додайте цибулю, моркву, зменште вогонь і смажте, помішуючи, 7–10 хвилин, викладіть броколі, влийте вершки, посипте часником, меленим чорним перцем, посоліть, накрийте кришкою і тушкуйте 8–10 хвилин.

Поради:

  • Заздалегідь дістаньте вершки з холодильника, щоб вони не згорнулися.

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