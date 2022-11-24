Курка з чорним перцем: швидкий рецепт смачної страви

В наш час варто запасатися рецептами страв, на приготування яких не потрібно багато часу.

Цю курку з чорним перцем можна приготувати всього за 30 хвилин, але ця страва вас точно потішить.

Складники

Маринад

курячі стегна без кісток та шкіри – 500 г

кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.

соєвий соус – 2 ст. л.

чорний свіжомелений перець

Овочі

олія – третина склянки

болгарський перець – 1 шт.

селера – 3 стебла

цибулина – 1 шт.

подрібнений імбир – 1 ч. л.

часник – 4 зубчики,

Соус

устричний соус – чверть склянки

рисовий оцет – 3 ст. л.

мед – 2 ч. л.

вода – 2 ст. л.

кунжутна олія – 2 ч. л.

чорний свіжомелений перець – пів чайної ложки.

Підготування

Курку наріжте на невеликі кубики.

Болгарський перець наріжте кубиками.

Наріжте селеру невеликими скибочками.

Наріжте цибулю кубиками.

Подрібніть імбир.

Подрібніть часник.

Приготування

Маринад

Змішайте всі інгредієнти в мисці і залиште курку на 15 хвилин, поки ви готуєте решту інгредієнтів.

Соус

Додайте всі інгредієнти в миску та перемішайте. Відкладіть до готовності до використання.

Курка

Налийте олію у вок або велику сковороду з високими бортами.

Коли олія нагріється, додайте мариновану курку і готуйте партіями по 2-3 хвилини з кожного боку, потім перекладіть на тарілку, застелену паперовим рушником. Відкладіть убік.

Обсмажте овочі в тій же сковорідці, де готувалася курка.

Готуйте протягом 4 хвилин або поки овочі не стануть золотаво-коричневими та ніжними.

Додайте часник та імбир і готуйте ще хвилину.

Додайте соус і приготовлену курку назад у сковороду з овочами та перемішайте.

Готуйте все ще 1-2 хвилини, щоб курка знову прогрілася і соус трохи загуснув.

Подавайте посипавши насінням кунжуту та чорним перцем за бажанням.

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