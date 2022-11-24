Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курка з чорним перцем: швидкий рецепт смачної страви

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
372
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Курка з чорним перцем: швидкий рецепт смачної страви

Фото: Credits

В наш час варто запасатися рецептами страв, на приготування яких не потрібно багато часу.

Цю курку з чорним перцем можна приготувати всього за 30 хвилин, але ця страва вас точно потішить.

Складники

Маринад

  • курячі стегна без кісток та шкіри – 500 г
  • кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.
  • соєвий соус – 2 ст. л.
  • чорний свіжомелений перець

Овочі

  • олія – третина склянки
  • болгарський перець – 1 шт.
  • селера – 3 стебла
  • цибулина – 1 шт.
  • подрібнений імбир – 1 ч. л.
  • часник – 4 зубчики,

Соус

  • устричний соус – чверть склянки
  • рисовий оцет – 3 ст. л.
  • мед – 2 ч. л.
  • вода – 2 ст. л.
  • кунжутна олія – 2 ч. л.
  • чорний свіжомелений перець – пів чайної ложки.

Підготування

  • Курку наріжте на невеликі кубики.
  • Болгарський перець наріжте кубиками.
  • Наріжте селеру невеликими скибочками.
  • Наріжте цибулю кубиками.
  • Подрібніть імбир.
  • Подрібніть часник.

Приготування

Маринад

Змішайте всі інгредієнти в мисці і залиште курку на 15 хвилин, поки ви готуєте решту інгредієнтів.

Соус

Додайте всі інгредієнти в миску та перемішайте. Відкладіть до готовності до використання.

Курка

Налийте олію у вок або велику сковороду з високими бортами.

Коли олія нагріється, додайте мариновану курку і готуйте партіями по 2-3 хвилини з кожного боку, потім перекладіть на тарілку, застелену паперовим рушником. Відкладіть убік.

Обсмажте овочі в тій же сковорідці, де готувалася курка.

Готуйте протягом 4 хвилин або поки овочі не стануть золотаво-коричневими та ніжними.

Додайте часник та імбир і готуйте ще хвилину.

Додайте соус і приготовлену курку назад у сковороду з овочами та перемішайте.

Готуйте все ще 1-2 хвилини, щоб курка знову прогрілася і соус трохи загуснув.

Подавайте посипавши насінням кунжуту та чорним перцем за бажанням.

Читайте також:

Бограч за рецептом Євгена Клопотенка

Бограч за рецептом Євгена Клопотенка

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
372
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація