Курка з чорним перцем: швидкий рецепт смачної страви

В наш час варто запасатися рецептами страв, на приготування яких не потрібно багато часу.
Цю курку з чорним перцем можна приготувати всього за 30 хвилин, але ця страва вас точно потішить.
Складники
Маринад
- курячі стегна без кісток та шкіри – 500 г
- кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.
- соєвий соус – 2 ст. л.
- чорний свіжомелений перець
Овочі
- олія – третина склянки
- болгарський перець – 1 шт.
- селера – 3 стебла
- цибулина – 1 шт.
- подрібнений імбир – 1 ч. л.
- часник – 4 зубчики,
Соус
- устричний соус – чверть склянки
- рисовий оцет – 3 ст. л.
- мед – 2 ч. л.
- вода – 2 ст. л.
- кунжутна олія – 2 ч. л.
- чорний свіжомелений перець – пів чайної ложки.
Підготування
- Курку наріжте на невеликі кубики.
- Болгарський перець наріжте кубиками.
- Наріжте селеру невеликими скибочками.
- Наріжте цибулю кубиками.
- Подрібніть імбир.
- Подрібніть часник.
Приготування
Маринад
Змішайте всі інгредієнти в мисці і залиште курку на 15 хвилин, поки ви готуєте решту інгредієнтів.
Соус
Додайте всі інгредієнти в миску та перемішайте. Відкладіть до готовності до використання.
Курка
Налийте олію у вок або велику сковороду з високими бортами.
Коли олія нагріється, додайте мариновану курку і готуйте партіями по 2-3 хвилини з кожного боку, потім перекладіть на тарілку, застелену паперовим рушником. Відкладіть убік.
Обсмажте овочі в тій же сковорідці, де готувалася курка.
Готуйте протягом 4 хвилин або поки овочі не стануть золотаво-коричневими та ніжними.
Додайте часник та імбир і готуйте ще хвилину.
Додайте соус і приготовлену курку назад у сковороду з овочами та перемішайте.
Готуйте все ще 1-2 хвилини, щоб курка знову прогрілася і соус трохи загуснув.
Подавайте посипавши насінням кунжуту та чорним перцем за бажанням.
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