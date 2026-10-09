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Курка з галушками: осінній рецепт від Доллі Партон
Зірка кантрі знала не лише сценічні секрети, а й рецепт по-справжньому затишної домашньої вечері. Курка з ніжними галушками — страва, яку хочеться готувати, коли за вікном холодає.
Осінь — найкращий час для рецептів, які зігрівають не лише тіло, а й створюють особливий настрій. Доллі Партон, легендарна співачка, акторка та активістка, виявляється, чудово почувалася й на кухні. Її рецепт курки з галушками, про який вона розповіла у своєму Instagram ще у 2018 році, став справжньою класикою американської домашньої кухні.
А хороша новина полягає у тому, що приготувати цю страву значно простіше, ніж може здатися на перший погляд.
Інгредієнти
- цибуля
- 1 шт.
- подрібнене листя селери
- ¼ склянки
- пшеничне борошно
- 2 склянки
- сода
- 0,5 ч. л
- рослинний жир
- 3 ст. л
- молоко
- ¾ склянки
- курка приблизно
- 1,4 кг
- сіль
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- чорний перець
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Приготування
Спочатку курку відварюють у підсоленій воді.
Додають цілу цибулину та листя селери і залишають варитися на повільному вогні, поки м’ясо не стане настільки ніжним, що буквально відходитиме від кісток.
Овочі після цього виймають, а курку дістають із бульйону та залишають охолонути.
Коли вона стане достатньо холодною, м’ясо відділяють від кісток.
Поки курка охолоджується, час зайнятися галушками, борошно змішують із сіллю та содою, додають жир і перетирають руками чи спеціальним кулінарним ножем до крихкої текстури.
Потім вливають молоко та замішують м’яке тісто.
Його потрібно трохи вимісити на присипаній борошном поверхні, розкачати приблизно до товщини 1–1,5 см і нарізати невеликими квадратиками.
Бульйон знову доводять до кипіння та обережно опускають у нього галушки.
Варять на слабкому вогні близько 10 хв, після чого повертають у каструлю куряче м’ясо та прогрівають усе разом.
У результаті виходить проста, ситна та по-справжньому домашня страва. До того ж вона багата на білок, тому чудово підходить для поживної осінньої вечері. У Доллі Партон є й готова заморожена версія цієї страви, яку можна знайти в окремих американських магазинах. Але домашній варіант має очевидну перевагу, адже ви самі контролюєте кількість солі, а свіжі цибуля, селера та насичений бульйон створюють той аромат, якого складно досягти у готовій страві.