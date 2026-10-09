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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
698
Час на прочитання
2 хв

Курка з галушками: осінній рецепт від Доллі Партон

Зірка кантрі знала не лише сценічні секрети, а й рецепт по-справжньому затишної домашньої вечері. Курка з ніжними галушками — страва, яку хочеться готувати, коли за вікном холодає.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
241 ккал
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Курка з галушками

Курка з галушками / © Associated Press

Осінь — найкращий час для рецептів, які зігрівають не лише тіло, а й створюють особливий настрій. Доллі Партон, легендарна співачка, акторка та активістка, виявляється, чудово почувалася й на кухні. Її рецепт курки з галушками, про який вона розповіла у своєму Instagram ще у 2018 році, став справжньою класикою американської домашньої кухні.

А хороша новина полягає у тому, що приготувати цю страву значно простіше, ніж може здатися на перший погляд.

Інгредієнти

цибуля
1 шт.
подрібнене листя селери
¼ склянки
пшеничне борошно
2 склянки
сода
0,5 ч. л
рослинний жир
3 ст. л
молоко
¾ склянки
курка приблизно
1,4 кг
сіль
чорний перець

Приготування

  1. Спочатку курку відварюють у підсоленій воді.

  2. Додають цілу цибулину та листя селери і залишають варитися на повільному вогні, поки м’ясо не стане настільки ніжним, що буквально відходитиме від кісток.

  3. Овочі після цього виймають, а курку дістають із бульйону та залишають охолонути.

  4. Коли вона стане достатньо холодною, м’ясо відділяють від кісток.

  5. Поки курка охолоджується, час зайнятися галушками, борошно змішують із сіллю та содою, додають жир і перетирають руками чи спеціальним кулінарним ножем до крихкої текстури.

  6. Потім вливають молоко та замішують м’яке тісто.

  7. Його потрібно трохи вимісити на присипаній борошном поверхні, розкачати приблизно до товщини 1–1,5 см і нарізати невеликими квадратиками.

  8. Бульйон знову доводять до кипіння та обережно опускають у нього галушки.

  9. Варять на слабкому вогні близько 10 хв, після чого повертають у каструлю куряче м’ясо та прогрівають усе разом.

У результаті виходить проста, ситна та по-справжньому домашня страва. До того ж вона багата на білок, тому чудово підходить для поживної осінньої вечері. У Доллі Партон є й готова заморожена версія цієї страви, яку можна знайти в окремих американських магазинах. Але домашній варіант має очевидну перевагу, адже ви самі контролюєте кількість солі, а свіжі цибуля, селера та насичений бульйон створюють той аромат, якого складно досягти у готовій страві.

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