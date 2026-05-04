- Рецепти
Курка з грибами та копченою грудкою — рецепт смачної страви
Іноді для «вау» ефекту на кухні не завжди потрібні складні техніки приготування чи десятки інгредієнтів іноді достатньо одного інгредієнта, як от копченої качки.
Шеф-кухар Joseph Hadad запропонував рецепт, який ідеально балансує між комфортною домашньою кухнею та витонченою гастрономією — курячі стегна з грибами та копченою качиною грудкою.
Інгредієнти
- курячі стегна (розрізані навпіл)
- 3 шт.
- копчена качина грудки (нарізаної скибками)
- 150 г
- цибуля (тонко нарізані)
- 2 шт.
- часник (подрібнений)
- 3 зубчики
- лавровий лист
- 4 шт.
- базилік
- 3–4 гілочки
- великі гриби
- 2 шт.
- чебрець
- 4–5 гілочок
- лимон
- 4 скибки
- перець капія (нарізаний великими смужками)
- 1 шт.
- оливкова олія
- 8 ст. л
- сіль
- перець
- мускатний горіх
- вода чи овочевий або курячий бульйон
- 500 мл
Приготування
Обсмажте цибулю з часником протягом 5–8 хв, поки вони не стануть золотистими та ароматними.
Додайте курячі стегенця шкіркою донизу, лавровий лист і чебрець.
Готуйте, поки м’ясо не підрум’яниться з обох боків, це створить глибокий смак.
Додайте всі інші інгредієнти по черзі: гриби, копчену качку, перець, лимон, базилік, спеції.
Влийте бульйон або воду, накрийте кришкою та тушкуйте на середньому вогні приблизно 50 хв.
Альтернатива
Якщо хочеться ще насиченішого смаку, запікайте страву у духовці за 180°C протягом 1 години. Це зробить текстуру ніжнішою, а аромат — глибшим.
Подавання
Класичний варіант — білий рис, адже він ідеально вбирає соус і не перебиває смак основної страви. Але також підійдуть картопляне пюре, кус-кус і свіжий хліб із хрусткою скоринкою.
Цей рецепт — ідеальний приклад сучасної кухні, все просто, але з характером. Він не потребує складних технік приготування, але дарує відчуття, ніби ви щойно повернулися з вечері у хорошому ресторані.