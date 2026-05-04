ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

Курка з грибами та копченою грудкою — рецепт смачної страви

Іноді для «вау» ефекту на кухні не завжди потрібні складні техніки приготування чи десятки інгредієнтів іноді достатньо одного інгредієнта, як от копченої качки.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
200 ккал
Коментарі
Курка з грибами та копченою грудкою tiktok.com/@chef_joseph_hadad

Курка з грибами та копченою грудкою tiktok.com/@chef_joseph_hadad

Шеф-кухар Joseph Hadad запропонував рецепт, який ідеально балансує між комфортною домашньою кухнею та витонченою гастрономією — курячі стегна з грибами та копченою качиною грудкою.

Курка з грибами та копченою грудкою tiktok.com/@chef_joseph_hadad

Курка з грибами та копченою грудкою tiktok.com/@chef_joseph_hadad

Курка з грибами та копченою грудкою tiktok.com/@chef_joseph_hadad

Курка з грибами та копченою грудкою tiktok.com/@chef_joseph_hadad

Інгредієнти

курячі стегна (розрізані навпіл)
3 шт.
копчена качина грудки (нарізаної скибками)
150 г
цибуля (тонко нарізані)
2 шт.
часник (подрібнений)
3 зубчики
лавровий лист
4 шт.
базилік
3–4 гілочки
великі гриби
2 шт.
чебрець
4–5 гілочок
лимон
4 скибки
перець капія (нарізаний великими смужками)
1 шт.
оливкова олія
8 ст. л
сіль
перець
мускатний горіх
вода чи овочевий або курячий бульйон
500 мл
Курка з грибами та копченою грудкою tiktok.com/@chef_joseph_hadad

Курка з грибами та копченою грудкою tiktok.com/@chef_joseph_hadad

Приготування

  1. Обсмажте цибулю з часником протягом 5–8 хв, поки вони не стануть золотистими та ароматними.

  2. Додайте курячі стегенця шкіркою донизу, лавровий лист і чебрець.

  3. Готуйте, поки м’ясо не підрум’яниться з обох боків, це створить глибокий смак.

  4. Додайте всі інші інгредієнти по черзі: гриби, копчену качку, перець, лимон, базилік, спеції.

  5. Влийте бульйон або воду, накрийте кришкою та тушкуйте на середньому вогні приблизно 50 хв.

Альтернатива

Якщо хочеться ще насиченішого смаку, запікайте страву у духовці за 180°C протягом 1 години. Це зробить текстуру ніжнішою, а аромат — глибшим.

Подавання

Класичний варіант — білий рис, адже він ідеально вбирає соус і не перебиває смак основної страви. Але також підійдуть картопляне пюре, кус-кус і свіжий хліб із хрусткою скоринкою.

Цей рецепт — ідеальний приклад сучасної кухні, все просто, але з характером. Він не потребує складних технік приготування, але дарує відчуття, ніби ви щойно повернулися з вечері у хорошому ресторані.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie