Курка з грибами та копченою грудкою tiktok.com/@chef_joseph_hadad

Шеф-кухар Joseph Hadad запропонував рецепт, який ідеально балансує між комфортною домашньою кухнею та витонченою гастрономією — курячі стегна з грибами та копченою качиною грудкою.

Інгредієнти курячі стегна (розрізані навпіл) 3 шт. копчена качина грудки (нарізаної скибками) 150 г цибуля (тонко нарізані) 2 шт. часник (подрібнений) 3 зубчики лавровий лист 4 шт. базилік 3–4 гілочки великі гриби 2 шт. чебрець 4–5 гілочок лимон 4 скибки перець капія (нарізаний великими смужками) 1 шт. оливкова олія 8 ст. л сіль перець мускатний горіх вода чи овочевий або курячий бульйон 500 мл

Приготування

Обсмажте цибулю з часником протягом 5–8 хв, поки вони не стануть золотистими та ароматними. Додайте курячі стегенця шкіркою донизу, лавровий лист і чебрець. Готуйте, поки м’ясо не підрум’яниться з обох боків, це створить глибокий смак. Додайте всі інші інгредієнти по черзі: гриби, копчену качку, перець, лимон, базилік, спеції. Влийте бульйон або воду, накрийте кришкою та тушкуйте на середньому вогні приблизно 50 хв.

Альтернатива

Якщо хочеться ще насиченішого смаку, запікайте страву у духовці за 180°C протягом 1 години. Це зробить текстуру ніжнішою, а аромат — глибшим.

Подавання

Класичний варіант — білий рис, адже він ідеально вбирає соус і не перебиває смак основної страви. Але також підійдуть картопляне пюре, кус-кус і свіжий хліб із хрусткою скоринкою.

Цей рецепт — ідеальний приклад сучасної кухні, все просто, але з характером. Він не потребує складних технік приготування, але дарує відчуття, ніби ви щойно повернулися з вечері у хорошому ресторані.

