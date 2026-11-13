Курка з імбирним елем: рецепт улюбленої страви вусатого красунчика з серіалу "Друзі" Тома Селлека

Курка з імбирним елем / © Credits

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Запечена курка — безпрограшний варіант для сімейної вечері. Проте навіть знайому страву можна перетворити на справжній кулінарний хіт, якщо знати кілька цікавих хитрощів. Про свій рецепт такої вечері свого часу поділився зірка серіалів «Приватний детектив Магнум» і «Друзі» Том Селлек про це розповіло видання EatingWell. Цей рецепт навіть потрапив до кулінарних збірок, зокрема «The All-American Cowboy Cookbook».

На перший погляд, усе цілком традиційно: курка, гриби, цибуля, вершкове масло, вино та овочі. Проте справжня родзинка ховається у соусі.

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Том Селлек / © Associated Press

Інгредієнти

куряча грудка на кістці — 4 шт.

цибуля — 2–3 шт.

вершкове масло — ½ пачки

борошно — ½ склянки

великі печериці — 8 шт.

апельсиновий сік — 1 склянка

десертне вино — 1 склянка

імбирний ель — ¼ склянки

лимон — - ¼ шт.

серцевини артишоків — 1 банка

сіль

чорний перець

Приготування

Наріжте цибулю та обсмажте її на вершковому маслі до золотистого кольору. Перекладіть на тарілку. Курячі грудки розріжте навпіл, приправте сіллю та перцем, а потім злегка обваляйте у борошні. На тій самій сковороді розтопіть ще вершкового масла та обсмажте курку до рум’яної скоринки. У жаростійку каструлю з товстими стінками викладіть шарами цибулю, курку та сирі нарізані гриби. В окремій мисці змішайте апельсиновий сік, вино, ель та лимонний сік. Залийте цією сумішшю курку та овочі. Накрийте посуд і запікайте приблизно 60 хв за температури 175°C. Додайте артишоки та готуйте ще 30 хв.

У результаті всі інгредієнти поєднаються в ароматний соус, який зробить курку соковитою та насиченою на смак. Сам актор радить подавати страву гарячою, разом із коричневим рисом.

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Рецепт Тома Селлека — чудовий приклад того, як один несподіваний інгредієнт може змінити знайому домашню страву. Тож якщо класична запечена курка вже трохи набридла, саме час спробувати голлівудський варіант.

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