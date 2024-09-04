Курка з медом, лаймом та овочами у фользі: рецепт для швидкої вечері

Вечеря не здається такою складною, якщо не потрібно нічого прибирати.

Кожна порція цієї курки з медом, лаймом та овочами готується окремо. Ви загортаєте грудку з овочами у фольгу і кладете її на гриль. Після того, як усе буде готове, просто викиньте фольгу.

Інгредієнти масло вершкове 3 ст. л. олія оливкова 2 ст. л. часник 2 зубки імбир 1 ст. л. мед 2 ст. л. цедра 1 лайма куряча грудка 4 шт. кмин 1 ч. л. паприка копчена 0,5 ч. л. овочі за вашим смаком (броколі, кабачки, спаржа) сіль перець чорний свіжомелений зелень

1. В невеликій мисці змішайте олію, оливкову олію, подрібнені часник та імбир, мед і цедру лайма.

2. Зробіть із фольги чотири пакети. Помістіть курячі грудки в центр кожного. Приправте їх кмином і паприкою. Розділіть овочі між пакетами. Змастіть курку та спаржу медово-імбірним соусом та приправте сіллю і перцем. Загорніть фольгу поверх їжі всередині та защіпніть кілька разів, щоб запечатати.

3. Розігрійте гриль або сковороду-гриль на середньому вогні. Смажте пакети на грилі, поки курка не приготується, 15-20 хвилин.

4. Перед подаванням прикрасьте грудки зеленню.

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