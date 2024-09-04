Курка з медом, лаймом та овочами у фользі: рецепт для швидкої вечері

Вечеря не здається такою складною, якщо не потрібно нічого прибирати.
Кожна порція цієї курки з медом, лаймом та овочами готується окремо. Ви загортаєте грудку з овочами у фольгу і кладете її на гриль. Після того, як усе буде готове, просто викиньте фольгу.
Інгредієнти
- масло вершкове
- 3 ст. л.
- олія оливкова
- 2 ст. л.
- часник
- 2 зубки
- імбир
- 1 ст. л.
- мед
- 2 ст. л.
- цедра 1 лайма
- куряча грудка
- 4 шт.
- кмин
- 1 ч. л.
- паприка копчена
- 0,5 ч. л.
- овочі за вашим смаком (броколі, кабачки, спаржа)
- сіль
- перець чорний свіжомелений
- зелень
1. В невеликій мисці змішайте олію, оливкову олію, подрібнені часник та імбир, мед і цедру лайма.
2. Зробіть із фольги чотири пакети. Помістіть курячі грудки в центр кожного. Приправте їх кмином і паприкою. Розділіть овочі між пакетами. Змастіть курку та спаржу медово-імбірним соусом та приправте сіллю і перцем. Загорніть фольгу поверх їжі всередині та защіпніть кілька разів, щоб запечатати.
3. Розігрійте гриль або сковороду-гриль на середньому вогні. Смажте пакети на грилі, поки курка не приготується, 15-20 хвилин.
4. Перед подаванням прикрасьте грудки зеленню.
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