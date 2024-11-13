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Курка з рисом у рукаві для запікання: швидкий рецепт ароматної страви

Курка з рисом у рукаві для запікання: швидкий рецепт ароматної страви

Рис з куркою та овочами / Фото: Credits

Ідеальне поєднання курячих ніжок, ніжного рису та запашних спецій створює гармонію, яка сподобається кожному членові вашої родини.

На сторінці olga.riabenko поділилися чудовим рецептом для всіх, хто любить ситні, але легкі в приготуванні страви. Коли ви готуєте курку з рисом у рукаві, то отримаєте соковите м’ясо й розсипчастий рис, просочений ароматами прянощів і соку курки.

Інгредієнти

ніжки курячі
6-8 шт.
сіль  
2 ч. л.
паприка копчена
1 ч. л.
приправа для курки  
1 ч. л.
часник сушений
1 ч. л.
олія  
60 мл
рис
300 г
цибуля
1 шт.
морква  
1 шт.
помідор  
1 шт.
часник  
1 шт.
куркума  
1 ч. л.
вода  
600 мл

Приготування:

  1. До курячих ніжок додайте сіль, перець, копчену паприку, сушений часник та олію.
  2. Змішайте і залиште маринуватися на 30 хвилин.
  3. До рукава для запікання всипте рис, нарізану цибулю, помідор і натерту моркву.
  4. Додайте куркуму, сіль, спеції для курки.
  5. Влийте воду та ретельно перемішайте.
  6. Викладіть ніжки в рукав до рису та покладіть часник.
  7. Зв'яжіть, зробіть надрізи або проколіть рукав та покладіть у форму.
  8. Запікайте за 180°C протягом 60 хвилин.

Готову страву обережно дістаньте з рукава для запікання, викладіть на велику тарілку і подавайте гарячою. Прикрасьте свіжою зеленню, наприклад, петрушкою чи кропом, для яскравого смаку та свіжості.

@olga.riabenko Курка з рисом в рукаві ⠀ Ділюсь ідеальним рецептом для тих, хто любить ситні страви з мінімумом зусиль ⠀ Поєднання курячих ніжок, ніжного рису та запашних спецій створює неперевершену гармонію смаків, яка обов'язково сподобається всій родині) ⠀ Вам знадобиться: ⠀ - Курячі ніжки – 6-8 шт; - Сіль – 2 ч. л; - Копчена паприка – 1 ч.л; - Приправа для курки – 1ч.л; - Сушений часник – 1 ч.л; - Олія – 60 мл; - Рис – 300 г; - Цибуля –1 шт; - Морква – 1 шт; - Помідор – 1 шт; - Часник – 1 шт; - Куркума – 1 ч.л; - Вода – 600 мл; - Рукав для запікання. ⠀ Процес приготування: ⠀ * До курячих ніжок додати сіль, перець, копчену паприку, сушений часник та олію. * Змішати та залишити маринуватися на 30 хв. В рукав для запікання всипати рис, нарізану цибулю та помідор. Моркву натерти на велику тертку. * Додати куркуму, сіль, спеції для курки. Влити воду та ретельно змішати. * Викласти ніжки в рукав до рису та покласти часник. * Зв'язати, зробити надрізи або проколоти рукав та покласти в форму. Запікати при 180° протягом 1 години. ⠀ Ситна страва готова ⠀ Не втрачайте часу — готуйте разом зі мною смачно і швидко #куркаврукаві #куркавдуховці #куркарецепт #куркавсоусі #рисрецепт ♬ оригінальний звук - Ольга Рябенко | Мастер Шеф

Цей рецепт курки з рисом у рукаві – ідеальне рішення для зайнятих господинь, які хочуть потішити рідних чимось смачним і корисним.

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