Курка з рисом у рукаві для запікання: швидкий рецепт ароматної страви

На сторінці olga.riabenko поділилися чудовим рецептом для всіх, хто любить ситні, але легкі в приготуванні страви. Коли ви готуєте курку з рисом у рукаві, то отримаєте соковите м’ясо й розсипчастий рис, просочений ароматами прянощів і соку курки.

Інгредієнти ніжки курячі 6-8 шт. сіль 2 ч. л. паприка копчена 1 ч. л. приправа для курки 1 ч. л. часник сушений 1 ч. л. олія 60 мл рис 300 г цибуля 1 шт. морква 1 шт. помідор 1 шт. часник 1 шт. куркума 1 ч. л. вода 600 мл

Приготування:

До курячих ніжок додайте сіль, перець, копчену паприку, сушений часник та олію. Змішайте і залиште маринуватися на 30 хвилин. До рукава для запікання всипте рис, нарізану цибулю, помідор і натерту моркву. Додайте куркуму, сіль, спеції для курки. Влийте воду та ретельно перемішайте. Викладіть ніжки в рукав до рису та покладіть часник. Зв'яжіть, зробіть надрізи або проколіть рукав та покладіть у форму. Запікайте за 180°C протягом 60 хвилин.

Готову страву обережно дістаньте з рукава для запікання, викладіть на велику тарілку і подавайте гарячою. Прикрасьте свіжою зеленню, наприклад, петрушкою чи кропом, для яскравого смаку та свіжості.

#куркавдуховці #куркарецепт #куркавсоусі #рисрецепт ♬ оригінальний звук - Ольга Рябенко | Мастер Шеф @olga.riabenko Курка з рисом в рукаві ⠀ Ділюсь ідеальним рецептом для тих, хто любить ситні страви з мінімумом зусиль ⠀ Поєднання курячих ніжок, ніжного рису та запашних спецій створює неперевершену гармонію смаків, яка обов'язково сподобається всій родині) ⠀ Вам знадобиться: ⠀ - Курячі ніжки – 6-8 шт; - Сіль – 2 ч. л; - Копчена паприка – 1 ч.л; - Приправа для курки – 1ч.л; - Сушений часник – 1 ч.л; - Олія – 60 мл; - Рис – 300 г; - Цибуля –1 шт; - Морква – 1 шт; - Помідор – 1 шт; - Часник – 1 шт; - Куркума – 1 ч.л; - Вода – 600 мл; - Рукав для запікання. ⠀ Процес приготування: ⠀ * До курячих ніжок додати сіль, перець, копчену паприку, сушений часник та олію. * Змішати та залишити маринуватися на 30 хв. В рукав для запікання всипати рис, нарізану цибулю та помідор. Моркву натерти на велику тертку. * Додати куркуму, сіль, спеції для курки. Влити воду та ретельно змішати. * Викласти ніжки в рукав до рису та покласти часник. * Зв'язати, зробити надрізи або проколоти рукав та покласти в форму. Запікати при 180° протягом 1 години. ⠀ Ситна страва готова ⠀ Не втрачайте часу — готуйте разом зі мною смачно і швидко #куркаврукаві

Цей рецепт курки з рисом у рукаві – ідеальне рішення для зайнятих господинь, які хочуть потішити рідних чимось смачним і корисним.

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