Курт Рассел розповів як приготувати вершкову картоплю на вечерю мрії

Курт Рассел і Ваятт Рассел youtube.com_@TableMannersPodcast / © YouTube

На подкаст Table Manners завітали зірки Курт Рассел і його син Ваятт Рассел. Окрім цікавих історій про знімання, страх павуків і кулінарні вподобання, актор поділився секретом, який точно змінить ваше уявлення про печену картоплю.

Запечена картопля / © Credits

Актор розповів, що його ідеальна вечеря починається зі спаржевого супу, який він із Голді Гоун скуштував у Німеччині, далі йде філе оленя та вершкова картопля.

Саме картопля виявилася справжньою несподіванкою. Курт розповів, що його улюблена начинка — кремова кукурудза. За словами Рассела, поєднання виходить неймовірно смачним і варте того, щоб спробувати.

Інгредієнти

Велика картопля 1 шт.

Вершкове масло 1 ст. л

Сметана 2 ст. л

Свіжа зелена цибуля 1-2 гілочки

Перець чорний мелений

Кремова кукурудза (можна консервовану чи домашню) 3-4 ст. л

Приготування

Картоплю помити та обсушити. Проколоти виделкою у кількох місцях. Запікати у духовці за 200°C або в аерофритюрниці близько 35–40 хв до м’якості. Розрізати гарячу картоплю навпіл. Додати вершкове масло, сметану, зелень і перець. Зверху викласти кремову кукурудзу та все перемішати

Курт ще раз підтвердив, що прості страви можуть стати гастрономічним відкриттям, якщо додати трохи фантазії. Цей рецепт легко повторити вдома та здивувати рідних і друзів.

Курт Рассел і Ваятт Рассел youtube.com_@TableMannersPodcast / © YouTube

Ця історія — нагадування, що кулінарія може бути такою ж творчою та несподіваною, як і життя Голлівуду.