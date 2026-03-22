Курт Рассел розповів як приготувати вершкову картоплю на вечерю мрії
Курт Рассел — справжня акторська легенда, і його син Ваятт продовжує цю сімейну традицію. Під час подкасту вони розповіли про ранні кроки Ваятта на знімальному майданчику, спільні фобії та кулінарні експерименти.
На подкаст Table Manners завітали зірки Курт Рассел і його син Ваятт Рассел. Окрім цікавих історій про знімання, страх павуків і кулінарні вподобання, актор поділився секретом, який точно змінить ваше уявлення про печену картоплю.
Актор розповів, що його ідеальна вечеря починається зі спаржевого супу, який він із Голді Гоун скуштував у Німеччині, далі йде філе оленя та вершкова картопля.
Саме картопля виявилася справжньою несподіванкою. Курт розповів, що його улюблена начинка — кремова кукурудза. За словами Рассела, поєднання виходить неймовірно смачним і варте того, щоб спробувати.
Інгредієнти
Велика картопля 1 шт.
Вершкове масло 1 ст. л
Сметана 2 ст. л
Свіжа зелена цибуля 1-2 гілочки
Перець чорний мелений
Кремова кукурудза (можна консервовану чи домашню) 3-4 ст. л
Приготування
Картоплю помити та обсушити.
Проколоти виделкою у кількох місцях.
Запікати у духовці за 200°C або в аерофритюрниці близько 35–40 хв до м’якості.
Розрізати гарячу картоплю навпіл.
Додати вершкове масло, сметану, зелень і перець.
Зверху викласти кремову кукурудзу та все перемішати
Курт ще раз підтвердив, що прості страви можуть стати гастрономічним відкриттям, якщо додати трохи фантазії. Цей рецепт легко повторити вдома та здивувати рідних і друзів.
Ця історія — нагадування, що кулінарія може бути такою ж творчою та несподіваною, як і життя Голлівуду.