Курт Рассел розповів як приготувати вершкову картоплю на вечерю мрії

Курт Рассел — справжня акторська легенда, і його син Ваятт продовжує цю сімейну традицію. Під час подкасту вони розповіли про ранні кроки Ваятта на знімальному майданчику, спільні фобії та кулінарні експерименти.

Курт Рассел і Ваятт Рассел youtube.com_@TableMannersPodcast

На подкаст Table Manners завітали зірки Курт Рассел і його син Ваятт Рассел. Окрім цікавих історій про знімання, страх павуків і кулінарні вподобання, актор поділився секретом, який точно змінить ваше уявлення про печену картоплю.

Актор розповів, що його ідеальна вечеря починається зі спаржевого супу, який він із Голді Гоун скуштував у Німеччині, далі йде філе оленя та вершкова картопля.

Саме картопля виявилася справжньою несподіванкою. Курт розповів, що його улюблена начинка — кремова кукурудза. За словами Рассела, поєднання виходить неймовірно смачним і варте того, щоб спробувати.

Інгредієнти

  • Велика картопля 1 шт.

  • Вершкове масло 1 ст. л

  • Сметана 2 ст. л

  • Свіжа зелена цибуля 1-2 гілочки

  • Перець чорний мелений

  • Кремова кукурудза (можна консервовану чи домашню) 3-4 ст. л

Приготування

  1. Картоплю помити та обсушити.

  2. Проколоти виделкою у кількох місцях.

  3. Запікати у духовці за 200°C або в аерофритюрниці близько 35–40 хв до м’якості.

  4. Розрізати гарячу картоплю навпіл.

  5. Додати вершкове масло, сметану, зелень і перець.

  6. Зверху викласти кремову кукурудзу та все перемішати

Курт ще раз підтвердив, що прості страви можуть стати гастрономічним відкриттям, якщо додати трохи фантазії. Цей рецепт легко повторити вдома та здивувати рідних і друзів.

Ця історія — нагадування, що кулінарія може бути такою ж творчою та несподіваною, як і життя Голлівуду.

