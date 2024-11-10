Куряча печінка з грибами: простий та швидкий рецепт

Щоб швидко нагодувати сім'ю смачним обідом чи вечерею, приготуйте курячу печінку з грибами у сметані.

Страва потішить вас ароматом та насиченим смаком. Подайте до картопляного пюре, відвареного рису або макаронів, чи як закуску в охолодженому вигляді.

Інгредієнти печінка куряча 500 г печериці 350 г цибуля ріпчаста 2 шт. сметана 1 ст. перець чорний мелений сіль олія

Курячу печінку промийте, обсушіть, очистіть від плівок та наріжте на середні шматочки. Гриби промийте та наріжте пластинами. Цибулю очистіть, помийте і наріжте півкільцями. На розігріту сковороду з олією викладіть цибулю і обсмажте дві хвилини. Додайте гриби до цибулі і готуйте на середньому вогні 15-20 хвилин до випаровування рідини, потім викладіть курячу печінку і тушкуйте під закритою кришкою 10 хвилин, далі додайте сметану, посоліть, поперчіть, перемішайте і протушкуйте ще п'ять хвилин.

Поради:

Сметану використовуйте будь-якої жирності.

Читайте також: