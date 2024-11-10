Куряча печінка з грибами: простий та швидкий рецепт

Щоб швидко нагодувати сім'ю смачним обідом чи вечерею, приготуйте курячу печінку з грибами у сметані.
Страва потішить вас ароматом та насиченим смаком. Подайте до картопляного пюре, відвареного рису або макаронів, чи як закуску в охолодженому вигляді.
Інгредієнти
- печінка куряча
- 500 г
- печериці
- 350 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- сметана
- 1 ст.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Курячу печінку промийте, обсушіть, очистіть від плівок та наріжте на середні шматочки.
- Гриби промийте та наріжте пластинами.
- Цибулю очистіть, помийте і наріжте півкільцями.
- На розігріту сковороду з олією викладіть цибулю і обсмажте дві хвилини. Додайте гриби до цибулі і готуйте на середньому вогні 15-20 хвилин до випаровування рідини, потім викладіть курячу печінку і тушкуйте під закритою кришкою 10 хвилин, далі додайте сметану, посоліть, поперчіть, перемішайте і протушкуйте ще п'ять хвилин.
Поради:
- Сметану використовуйте будь-якої жирності.
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