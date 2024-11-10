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Куряча печінка з грибами: простий та швидкий рецепт

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
148 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
75
Час на прочитання
1 хв
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Куряча печінка з грибами: простий та швидкий рецепт

Куряча печінка з грибами / Фото: Credits

Щоб швидко нагодувати сім'ю смачним обідом чи вечерею, приготуйте курячу печінку з грибами у сметані.

Страва потішить вас ароматом та насиченим смаком. Подайте до картопляного пюре, відвареного рису або макаронів, чи як закуску в охолодженому вигляді.

Інгредієнти

печінка куряча
500 г
печериці
350 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
сметана
1 ст.
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Курячу печінку промийте, обсушіть, очистіть від плівок та наріжте на середні шматочки.
  2. Гриби промийте та наріжте пластинами.
  3. Цибулю очистіть, помийте і наріжте півкільцями.
  4. На розігріту сковороду з олією викладіть цибулю і обсмажте дві хвилини. Додайте гриби до цибулі і готуйте на середньому вогні 15-20 хвилин до випаровування рідини, потім викладіть курячу печінку і тушкуйте під закритою кришкою 10 хвилин, далі додайте сметану, посоліть, поперчіть, перемішайте і протушкуйте ще п'ять хвилин.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

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