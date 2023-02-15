Куряча печінка з маринованою цибулею: дуже простий рецепт

До складу цієї страви входять лише три основні інгредієнти – куряча печінка, маринована цибуля та майонез. Цибуля попередньо маринується, щоб видалити гіркоту.
Куряча печінка відома своїми корисними властивостями. Приготована печінка з цибулею буде оцінена за обіднім столом чи вечерею. Для цього не потрібно багато часу та продуктів, але все буде смачним. Печінку можна подати до будь-якого гарніру.
Складники
- печінка куряча – 500 г;
- цибуля ріпчаста – 2 шт.;
- сіль, чорний мелений перець;
- майонез – 3 ст. л.
Маринад для цибулі
- вода – 150 г;
- оцет – 3 ст. л.;
- цукор – 2 ст. л.;
- сіль – 1 ч. л.;
- свіжий кріп.
Приготування
Цибулю очистіть і наріжте півкільцями. Залийте водою, додайте оцет, цукор, сіль і перемішайте до розчинення. Залишіть на 30 хвилин для маринування.
Курячу печінку відваріть у підсоленій воді 15 хвилин. Злийте рідину і остудіть. Наріжте соломкою, поперчіть. Цибулю відітисніть від маринаду і змішайте із печінкою. Додайте майонез, перемішайте. Посипте подрібненою зеленню.
Порада
Печінку використовуйте будь-яку.
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