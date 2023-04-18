Куряча печінка з овочами у сметані: оригінальний рецепт

Курячу печінку з овочами можна подавати з картоплею пюре або будь-яким іншим гарніром, наприклад, із гречаною кашею.

Курячу печінку потрібно обсмажити з овочами та протушкувати у сметанному соусі. За рахунок того, що печінка смажиться недовго, вона виходить соковитою та м'якою.

Інгредієнти

печінка куряча – 400 г;

морква – 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

сметана 20% – 3 ст л.;

борошно — 1 ч. л.;

вода – 150 мл;

олія – 2 ст. л.;

перець чорний мелений;

сіль.

Приготування

Очистіть цибулю та моркву. Цибулю наріжте кубиками, моркву натріть на тертці. На розігрітій сковороді з олією обсмажте злегка овочі.

Печінку промийте, обсушіть. Видаліть прожилки, розріжте на шматочки і додайте до овочів. Обсмажте із овочами, помішуючи, п'ять хвилин. Додайте борошно, сіль і перець. Перемішайте та обсмажте ще хвилину.

В окремому посуді розведіть сметану з водою, перемішайте. Влийте в сковороду з печінкою та овочами. Перемішуючи, доведіть до кипіння. Накрийте кришкою та тушкуйте на повільному вогні 5-7 хвилин. Викладіть на блюдо та посипте зеленню.

Порада

Замість сметани можна використати вершки.

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