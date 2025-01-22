Куряча шийка по-одеськи: оригінальний рецепт від Савви Лібкіна

Якщо ви шукаєте рецепт, який вразить ваших гостей та подарує справжню гастрономічну насолоду, то куряча шийка по-одеськи — це те, що вам потрібно.

Відомий ресторатор Савва Лібкін поділився цим вишуканим рецептом, який поєднує домашній затишок і ресторанний шарм.

Інгредієнти Ціла домашня курка 1,5 кг Цибуля 700 г Вершкове масло 200 г Печінка, шлунки та сердечка Курячий бульйон 4-5 л Яйця 3 шт. Жовтки 10 шт. Пшеничне борошно 5 ст. л Манна крупа 1 ст. л Сіль Мелений чорний перець

Приготування

Розпочніть із потрошіння домашньої курки. Акуратно зніміть шкіру так, щоб вона залишалася цілою. Особливо звертайте увагу на ділянки крил і шиї, щоб не пошкодити її. Візьміть кілька великих білих цибулин, очистіть їх і подрібніть. Прогрівайте цибулю у вершковому маслі на слабкому вогні протягом 20-30 хвилин, не допустіть зміни кольору. Після цього дайте суміші охолонути. Відваріть курячі сердечка, шлуночки та печінку. Подрібніть їх дрібними кубиками. Додайте ці інгредієнти до охолодженої цибулево-олійної суміші. Вбийте туди яйця, додайте жовтки, борошно, манну крупу, сіль і перець. Обережно перемішайте фарш, поки він не стане однорідним. За допомогою кулінарної нитки зашийте курячу шкіру так, щоб утворився мішок із крилами та отвором у ділянці шиї. Наповніть мішок підготовленим фаршем і зашийте отвір. Покладіть наповнену шийку у киплячий домашній курячий бульйон. Варіть її на дуже слабкому вогні, практично без кипіння, протягом 45 хвилин. Після цього залиште шийку охолоджуватися прямо у бульйоні ще на 2 години.

Подача:

Як основна страва: наріжте шийку на шматки, прогрійте їх у вершковому маслі та подавайте на стіл.

Як перша страва: акуратно зніміть шкіру з охолодженої шийки, наріжте її скибочками, залийте киплячим курячим бульйоном і подавайте.

Запечена шийка: збризніть охолоджену шийку олією та запікайте в духовці за температури 270°C протягом 15 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

Використовуйте лише домашню курку для максимально насиченого смаку.

Додавайте спеції за своїм смаком, але пам’ятайте, що надмірність може зіпсувати ніжність страви.

Якщо ви підсушите курячі сердечка та печінку перед приготуванням, начинка вийде ще ароматнішою.

Цей рецепт — справжній подарунок для тих, хто цінує традиції та любить експериментувати на кухні. Куряча шийка по-одеськи втілює любов до домашньої їжі та атмосферу сімейного затишку. Спробуйте та ця страва стане вашою кулінарною візитівкою.

Смачного!

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