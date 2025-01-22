Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Куряча шийка по-одеськи: оригінальний рецепт від Савви Лібкіна

Куряча шийка по-одеськи: оригінальний рецепт від Савви Лібкіна

Куряча шийка / Фото: Credits

Якщо ви шукаєте рецепт, який вразить ваших гостей та подарує справжню гастрономічну насолоду, то куряча шийка по-одеськи — це те, що вам потрібно. 

Відомий ресторатор Савва Лібкін поділився цим вишуканим рецептом, який поєднує домашній затишок і ресторанний шарм.

Інгредієнти

Ціла домашня курка  
1,5 кг 
Цибуля  
700 г
Вершкове масло  
200 г
Печінка, шлунки та сердечка 
Курячий бульйон  
4-5 л
Яйця  
3 шт.
Жовтки 
10 шт.
Пшеничне борошно  
5 ст. л
Манна крупа  1 ст. л
Сіль
Мелений чорний перець 

Приготування

  1. Розпочніть із потрошіння домашньої курки. Акуратно зніміть шкіру так, щоб вона залишалася цілою. Особливо звертайте увагу на ділянки крил і шиї, щоб не пошкодити її.
  2. Візьміть кілька великих білих цибулин, очистіть їх і подрібніть. Прогрівайте цибулю у вершковому маслі на слабкому вогні протягом 20-30 хвилин, не допустіть зміни кольору. Після цього дайте суміші охолонути.
  3. Відваріть курячі сердечка, шлуночки та печінку. Подрібніть їх дрібними кубиками. 
  4. Додайте ці інгредієнти до охолодженої цибулево-олійної суміші. Вбийте туди яйця, додайте жовтки, борошно, манну крупу, сіль і перець. Обережно перемішайте фарш, поки він не стане однорідним.
  5. За допомогою кулінарної нитки зашийте курячу шкіру так, щоб утворився мішок із крилами та отвором у ділянці шиї. Наповніть мішок підготовленим фаршем і зашийте отвір.
  6. Покладіть наповнену шийку у киплячий домашній курячий бульйон. Варіть її на дуже слабкому вогні, практично без кипіння, протягом 45 хвилин. Після цього залиште шийку охолоджуватися прямо у бульйоні ще на 2 години.

Подача:

  • Як основна страва: наріжте шийку на шматки, прогрійте їх у вершковому маслі та подавайте на стіл. 
  • Як перша страва: акуратно зніміть шкіру з охолодженої шийки, наріжте її скибочками, залийте киплячим курячим бульйоном і подавайте. 
  • Запечена шийка: збризніть охолоджену шийку олією та запікайте в духовці за температури 270°C протягом 15 хвилин до золотистої скоринки. 

Поради:

  • Використовуйте лише домашню курку для максимально насиченого смаку.
  • Додавайте спеції за своїм смаком, але пам’ятайте, що надмірність може зіпсувати ніжність страви.
  • Якщо ви підсушите курячі сердечка та печінку перед приготуванням, начинка вийде ще ароматнішою.

Цей рецепт — справжній подарунок для тих, хто цінує традиції та любить експериментувати на кухні. Куряча шийка по-одеськи втілює любов до домашньої їжі та атмосферу сімейного затишку. Спробуйте  та ця страва стане вашою кулінарною візитівкою.

Смачного!

Ми також писали про те, як приготувати лікарську ковбасу.

Читайте також:

Рецепт ідеального пирога з куркою та грибами! Смачнюща начинка та хрустке тісто!

Рецепт ідеального пирога з куркою та грибами! Смачнюща начинка та хрустке тісто!

Повʼязані теми:

Наступна публікація