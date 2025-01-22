Куряча шийка по-одеськи: оригінальний рецепт від Савви Лібкіна

Якщо ви шукаєте рецепт, який вразить ваших гостей та подарує справжню гастрономічну насолоду, то куряча шийка по-одеськи — це те, що вам потрібно.
Відомий ресторатор Савва Лібкін поділився цим вишуканим рецептом, який поєднує домашній затишок і ресторанний шарм.
Інгредієнти
- Ціла домашня курка
- 1,5 кг
- Цибуля
- 700 г
- Вершкове масло
- 200 г
- Печінка, шлунки та сердечка
- Курячий бульйон
- 4-5 л
- Яйця
- 3 шт.
- Жовтки
- 10 шт.
- Пшеничне борошно
- 5 ст. л
- Манна крупа 1 ст. л
- Сіль
- Мелений чорний перець
Приготування
- Розпочніть із потрошіння домашньої курки. Акуратно зніміть шкіру так, щоб вона залишалася цілою. Особливо звертайте увагу на ділянки крил і шиї, щоб не пошкодити її.
- Візьміть кілька великих білих цибулин, очистіть їх і подрібніть. Прогрівайте цибулю у вершковому маслі на слабкому вогні протягом 20-30 хвилин, не допустіть зміни кольору. Після цього дайте суміші охолонути.
- Відваріть курячі сердечка, шлуночки та печінку. Подрібніть їх дрібними кубиками.
- Додайте ці інгредієнти до охолодженої цибулево-олійної суміші. Вбийте туди яйця, додайте жовтки, борошно, манну крупу, сіль і перець. Обережно перемішайте фарш, поки він не стане однорідним.
- За допомогою кулінарної нитки зашийте курячу шкіру так, щоб утворився мішок із крилами та отвором у ділянці шиї. Наповніть мішок підготовленим фаршем і зашийте отвір.
- Покладіть наповнену шийку у киплячий домашній курячий бульйон. Варіть її на дуже слабкому вогні, практично без кипіння, протягом 45 хвилин. Після цього залиште шийку охолоджуватися прямо у бульйоні ще на 2 години.
Подача:
- Як основна страва: наріжте шийку на шматки, прогрійте їх у вершковому маслі та подавайте на стіл.
- Як перша страва: акуратно зніміть шкіру з охолодженої шийки, наріжте її скибочками, залийте киплячим курячим бульйоном і подавайте.
- Запечена шийка: збризніть охолоджену шийку олією та запікайте в духовці за температури 270°C протягом 15 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
- Використовуйте лише домашню курку для максимально насиченого смаку.
- Додавайте спеції за своїм смаком, але пам’ятайте, що надмірність може зіпсувати ніжність страви.
- Якщо ви підсушите курячі сердечка та печінку перед приготуванням, начинка вийде ще ароматнішою.
Цей рецепт — справжній подарунок для тих, хто цінує традиції та любить експериментувати на кухні. Куряча шийка по-одеськи втілює любов до домашньої їжі та атмосферу сімейного затишку. Спробуйте та ця страва стане вашою кулінарною візитівкою.
Смачного!
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