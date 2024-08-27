Куряче філе тушковане в кисло-солодкому соусі з болгарським перцем та морквою: рецепт китайської кухні

Щоб блюдо яскраво і красиво виглядало, візьміть болгарський перець різних кольорів. М'ясо, приготовлене з овочами, чудово поєднується з будь-яким гарніром, наприклад, з рисом або картопляним пюре.
Куряче філе та овочі спочатку обсмажуємо, а потім гасимо в кисло-солодкому соусі.
Інгредієнти
- куряче філе
- 800 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- перець болгарський
- 8 шт.
- паприка солодка
- 1 ч. л.
- приправа «Каррі»
- 1 ч. л.
- соєвий соус
- 5 ст. л.
- томатна паста
- 3 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- рослинна олія
- зелень
- Перець болгарський, моркву та цибулю очистіть та помийте.
- Моркву натріть на великій тертці.
- Цибулю ріпчасту наріжте півкільцями.
- Болгарський перець – товстими смужками.
- Куряче філе вимийте, зріжте жир, плівку та наріжте на невеликі шматочки.
- У миску викладіть м'ясо. Додайте "Каррі", паприку, соєвий соус, перець чорний мелений і сіль. Перемішайте і залиште на 20 хвилин|мінути| промаринуватися.
- Розігрійте в глибокій сковороді олію і обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте болгарський перець і обсмажте ще три хвилини, потім викладіть м'ясо до овочів, томатну пасту, накрийте кришкою і тушкуйте 8-10 хвилин. Готову страву посипте зеленню.
Поради:
- Замість томатної пасти можна використовувати будь-який соус чи свіжі помідори.
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