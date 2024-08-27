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Куряче філе тушковане в кисло-солодкому соусі з болгарським перцем та морквою: рецепт китайської кухні

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
113 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
309
Час на прочитання
1 хв
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Куряче філе тушковане в кисло-солодкому соусі з болгарським перцем та морквою: рецепт китайської кухні

Куряче філе тушковане в кисло-солодкому соусі з болгарським перцем та морквою / Фото: Credits

Щоб блюдо яскраво і красиво виглядало, візьміть болгарський перець різних кольорів. М'ясо, приготовлене з овочами, чудово поєднується з будь-яким гарніром, наприклад, з рисом або картопляним пюре.

Куряче філе та овочі спочатку обсмажуємо, а потім гасимо в кисло-солодкому соусі.

Інгредієнти

куряче філе
800 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
перець болгарський
8 шт.
паприка солодка
1 ч. л.
приправа «Каррі»
1 ч. л.
соєвий соус
5 ст. л.
томатна паста
3 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
рослинна олія
зелень
  1. Перець болгарський, моркву та цибулю очистіть та помийте.
  2. Моркву натріть на великій тертці.
  3. Цибулю ріпчасту наріжте півкільцями.
  4. Болгарський перець – товстими смужками.
  5. Куряче філе вимийте, зріжте жир, плівку та наріжте на невеликі шматочки.
  6. У миску викладіть м'ясо. Додайте "Каррі", паприку, соєвий соус, перець чорний мелений і сіль. Перемішайте і залиште на 20 хвилин|мінути| промаринуватися.
  7. Розігрійте в глибокій сковороді олію і обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте болгарський перець і обсмажте ще три хвилини, потім викладіть м'ясо до овочів, томатну пасту, накрийте кришкою і тушкуйте 8-10 хвилин. Готову страву посипте зеленню.

Поради:

  • Замість томатної пасти можна використовувати будь-який соус чи свіжі помідори.

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