Куряче філе у грибному соусі: рецепт соковитої страви

Куряче філе у грибному соусі — страва, яка поєднує ніжність курячого м’яса з ароматною вершковою текстурою грибів. Простий у приготуванні рецепт дозволить насолодитися вишуканим смаком у домашніх умовах.

На сторінці eat_tastyyy поділилися чудовою ідеєю створення цього кулінарного шедевра.

Інгредієнти Куряче філе 1 шт. Шампіньйони 200 г Цибуля 1 шт. Масло 50 г Борошно ½ ст. л Вода (бульйон) 100 мл Вершки 200 мл Соєвий соус 1 ст. л Зелень Сіль Паприка Чорний перець Олія 3 ст. л

Приготування:

Куряче філе наріжте тонкими слайсами. У невеликій мисці змішайте сіль із паприкою та чорним перцем. Натріть цією сумішшю шматочки філе, щоб надати м’ясу насиченого смаку. На пательні розігрійте олію. Обсмажте курячі слайси на середньому вогні до утворення золотистої скоринки з обох боків. Перекладіть готове м’ясо на тарілку, щоб воно зберегло соковитість. У тій самій пательні розтопіть шматок масла. Додайте дрібно нарізану цибулю та тушкуйте її до прозорості. Наріжте шампіньйони та покладіть їх до цибулі. Готуйте на середньому вогні, доки з грибів не випарується вся рідина. Додайте ½ столової ложки борошна, ретельно перемішайте, щоб уникнути утворення грудочок. Влийте 100 мл води чи бульйону та знову перемішайте. Потім акуратно додайте вершки, попередньо підігрівши їх до кімнатної температури. Посоліть соус до свого смаку та тушкуйте до отримання бажаної густини. Поверніть обсмажене куряче філе у пательню з соусом. Додайте 1 ст. л соєвого соусу, щоб підкреслити аромат. Зменште вогонь до мінімуму та тушкуйте страву ще 10 хвилин. Перед подачею прикрасьте куряче філе у грибному соусі дрібно нарізаною зеленню. Це не тільки додасть свіжого вигляду, а й підкреслить смак.

Поради:

Використовуйте жирні вершки (не менше 20%), щоб отримати насичений та густий соус.

Ви можете додати до соусу трохи мускатного горіха чи італійських трав для кращого аромату.

Подавайте куряче філе з грибним соусом із картопляним пюре, рисом або свіжим хлібом.

#курячефіле #курка #гриби #курказгрибами #щоприготуватинавечерю #рецепт #фудблог #топ #топ #рек #food ♬ оригінальний звук - Buzhynska @eat_tastyyy Куряче філе у грибному соусі Ідеальне поєднання - 1 велике куряче філе; - 200 г шампіньйонів; - 1 маленька цибуля; - 50 г масла; - пів ст л борошна; - 100 мл води або бульйону; - 200 мл вершків; - 1 ст л соєвого соусу; - зелень; - сіль, паприка, чорний перець; - 3 ст л олії; Куряче філе нарізати слайсами, натерти сумішшю солі та спецій та обсмажити на олії з двох сторні до готовності та скоринки. Забрати зі сковорідки. На ту саму сковорідку закинути шматок масла та нарізану дрібним кубиком цибулю. Коли цибуля стане прозора, додати нарізані шампіньйони та готувати до випарування рідини. Додати борошно, перемішати, додати воду або бульйон, перемішати, додати теплі! жирні вершки та сіль, перемішати та готувати до бажаної густини. Повернути куряче філе та потушкувати 10 хвилин. #вечеря

Куряче філе у грибному соусі — універсальна страва, яка підходить як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Ніжне м’ясо, ароматні гриби та вершковий соус створюють ідеальну гармонію смаку, яка сподобається кожному шматочку.

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