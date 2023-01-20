Куряче філе в медовому соусі: дуже вдалий рецепт

Найбільш вдалий маринад для курки – медовий. Він надасть курячому м'ясу соковитості, неповторного смаку й аромату та зробить його м'яким і ніжним. Така страва підійде для урочистого столу або її можна просто подати до сімейної вечері.

Куряче філе обсмажується до рум'яної скоринки з додаванням часнику, меду, соєвого соусу. Як результат, шматочки м'яса покриваються глазур'ю із солено-солодким смаком та незвичайним ароматом.

Складники

куряче філе – 500 г

яєчний білок – 1 шт.

крохмаль – 50 г

соєвий соус – 40 г

часник – 2 зубчики

кунжутна олія – 1 ст. л

імбир – 6 г

чорний перець

Інгредієнти для медового соусу

мед – 40 г

кетчуп – 40 г

кунжутна олія – 1 ст. л

вода – 50 мл

лимонний сік – 10 мл

соєвий соус – 2 ст. л

часник – 2 зубчики

імбир, паприка – за смаком

рослинна олія – для смаження

Приготування

Яєчний білок збийте віничком, додайте соус, кунжутну олію, чорний перець, натерті на дрібній тертці часник та імбир. Перемішайте.

Куряче філе наріжте невеликими шматочками, перекладіть до миски і залийте маринадом. Додайте крохмаль, ретельно перемішайте та поставте на одну годину для маринування.

На розпечену сковороду налийте олію, викладіть шматочки філе в один шар і обсмажте п'ять хвилин на середньому вогні до золотистого кольору.

На сковороду налийте кунжутне масло, натерті на дрібній тертці часник та імбир, все обсмажте, додайте кетчуп, воду, лимонний сік, мед, соєвий соус, паприку, перемішайте і злегка уваріть (сім хвилин). Викладіть у цей соус шматочки філе, перемішайте. Тушкуйте м'ясо на невеликому вогні, перемішуючи, хвилин п'ять (головне – випарувати соус і дати м'ясу увібрати його максимально).

Поради

Куряче м'ясо обсмажуйте у великій кількості олії.

Готову страву посипте кунжутом.

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